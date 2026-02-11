Pagar menos IRPF es posible: informar de tus circunstancias personales a la empresa puede aumentar tu nómina mensual

Las claves nuevo Generado con IA Comunicar a la empresa los cambios personales o familiares puede reducir la retención del IRPF y aumentar el salario neto mensual. Febrero es el mes clave para informar a la empresa sobre nuevas circunstancias, como matrimonio, hijos, divorcio o mudanzas por trabajo. El trámite se realiza rellenando el modelo 145 de Hacienda, que permite ajustar correctamente la retención del IRPF según la situación personal. No informar estos cambios puede llevar a pagar más IRPF del necesario durante el año.

La campaña de la Renta comienza el próximo 8 de abril y muchos españoles están tratando de averiguar cómo es posible acceder a deducciones o a reducciones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para que el examen fiscal sea lo más favorable posible.

Según el economista José María Camarero, el mes de febrero es el momento clave del año para conseguir que se reduzca la retención del IRPF en tu nómina, puesto que si se retrasa el trámite a marzo puede ser demasiado tarde para la campaña de este año.

Avisa, en la Cadena Cope, que el empleado tiene que comunicar a la empresa sus nuevas circunstancias personales o familiares para que se le aplique una reducción en el IRPF, en concreto los cambios que se han producido en 2025.

¿Cuáles son las circunstancias personales?

"Ahora es el momento de comunicar nuestras circunstancias personales y familiares a la empresa", avisa el experto en finanzas, recordando que este movimiento es crucial y puede tener un impacto mayor que esperar directamente a que comience la declaración de la Renta.

Las circunstancias familiares que pueden justificar una bajada del IRPF son si "tuvimos hijos el año pasado, si nos casamos, si nos divorciamos, si tenemos un mayor a nuestro cargo en casa o si por ejemplo hemos aceptado un puesto de trabajo cuando estábamos en el paro, lo hemos aceptado y nos ha obligado a movernos de ciudad".

Entonces, si en el año anterior -ya que la presentación de la Renta se hace sobre el ejercicio fiscal previo- la persona interesada ha sufrido algún cambio vital relacionado con los expuestos por Camarero, tiene la posibilidad de dirigirse a la empresa, reducir la retención y de ver un aumento en su salario neto sin que repercuta en la declaración de la Renta.

El proceso consiste en rellenar el modelo 145 de Hacienda, que sirve para comunicar oficialmente a la compañía los datos personales y familiares y que a continuación el pagador pueda calcular el IRPF con el máximo de información posible.

Este modelo lo lo deben hacer todos los trabajadores al entrar en una empresa o, como recomienda el experto, cuando se produce algún cambio en su situación personal o familiar.

"Mucha gente, cuando se casa o ha tenido hijos, lo hace, pero otras personas no lo hacen y están pagando en la retención más de lo que deberían. Por eso es importante hacerlo ahora para que se establezca todo el año", concluye Camarero.