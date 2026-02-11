Ya está acordado: Trabajo reformará la ley de prevención de riesgos para incluir la salud mental y el cambio climático

Las claves nuevo Generado con IA Gobierno, CCOO y UGT acuerdan reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras casi 30 años, incluyendo salud mental y cambio climático. La reforma incorpora riesgos psicosociales, impacto de la digitalización, trabajo a distancia y perspectiva de género en la salud laboral. Se crearán delegados territoriales de prevención para pymes sin representación sindical y se definirán nuevos reglamentos sobre riesgos psicosociales y climáticos. La nueva ley incluirá medidas contra la violencia, el acoso laboral y digital, y protegerá especialmente a colectivos vulnerables como embarazadas y autónomos subcontratados.

El Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han cerrado un acuerdo para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, casi tres décadas después de su aprobación.

El objetivo es adaptar esta normativa a las nuevas condiciones de trabajo, incorporando la salud mental, los riesgos psicosociales, el impacto del cambio climático y el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo.

Además, esta reforma pretende proteger a las pequeñas empresas creando los llamados 'delegados territoriales de prevención' para aquellas pymes que no cuenten con representación sindical.

¿Qué supone este pacto?

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, firmaron un acuerdo para actualizar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales.

La ministra agradeció a los sindicatos señalando que "una vez más, estamos haciendo lo correcto". Además, señaló que "esto no es una política de partido, es de Estado (...) nadie puede morir en su puesto de trabajo (...) no se puede normalizar el agotamiento o la ansiedad".

El texto se ha cerrado tras 20 meses de negociaciones en la mesa de diálogo social y adapta la ley a la perspectiva de género en materia de salud laboral.

Por estos motivos, el anteproyecto de ley que modificará la normativa vigente, el reglamento de los servicios de prevención y el Estatuto de los Trabajadores, y saldrá a audiencia e información pública en los próximos días.

Como fue mencionado anteriormente, este Real Decreto dará pie a la creación de dos nuevos reglamentos relacionados con los riesgos psicosociales y el cambio climático.

Yolanda Díaz especificó que el acuerdo recoge como riesgos laborales los derivados de la digitalización, el trabajo a distancia o los climáticos. Por esto, destacó que "no puede quedarse en evitar un golpe o caída, sino que tiene que evitar el desgaste, la soledad o el estrés".

En esta misma línea, se anunció la incorporación de medidas para evitar la violencia o el acoso, desde una perspectiva de género y también al colectivo LGTBI.

La UGT expresó que se incluirá la definición de violencia de género y acoso laboral, según lo establecido en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homólogo de UGT, Pepe Álvarez

Dicha definición, que ha sido ratificada por España, establece que se consideran acoso o violencia de género no solo las actitudes que ocurren de manera reiterada, sino también que ocurran una vez o sean lo bastante graves como para causar daño psicológico, físico, sexual o económico.

Además, incluye en dicha definición aquellas situaciones en las que esté involucrada la Inteligencia Artificial o la tecnología. Así, también se incluye el reconocimiento del ciberacoso y la violencia digital.

Con ello, Díaz aseguró que la norma apoyará y protegerá a los vulnerables como embarazadas, mujeres en lactancia y autónomos que trabajan para otras empresas o empleados subcontratados: "La evaluación deja de mirar el puesto de trabajo, mira a la persona que lo ocupa", señaló la ministra.

Otra de las novedades de dicho pacto es la creación de la figura de los agentes o delegados territoriales de prevención para empresas y centros sin representación sindical, dando especial atención a las pymes.

Además, se busca mejorar el funcionamiento de los servicios de prevención acreditados y los registros donde figuran inscritos, al mismo tiempo que se revisa la formación exigida a los trabajadores en relación con medidas preventivas.

Lo cierto es que, ambas partes han celebrado este pacto, ya que, a pesar de que la siniestralidad en el ámbito laboral ha descendido, entre enero y noviembre de 2025, fallecieron por un accidente laboral hasta 686 trabajadores.