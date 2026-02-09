Un millón de hectolitros vendidos en menos de dos años: esta es la cerveza española que triunfa en Reino Unido

Las claves nuevo Generado con IA Cruzcampo, del grupo Heineken, ha vendido un millón de hectolitros en Reino Unido en menos de dos años. La marca andaluza ha tenido éxito gracias a la demanda de turistas británicos que la conocieron en España, especialmente en Andalucía. La expansión de Cruzcampo en Reino Unido se apoyó en campañas de marketing masivas y en la presencia en pubs con elementos inspirados en la cultura andaluza. España será uno de los mercados clave para el grupo Heineken dentro de su estrategia global 'EverGreen 2030'.

Las marcas de cerveza españolas han puesto el foco en otros países. De hecho, ya supone cerca del 10% del total de las ventas (unos 300 millones de euros). Y uno de los destinos favoritos es Reino Unido.

Allí, desde hace algo menos de dos años, aterrizó una marca española que pertenece al grupo Heineken. Se trata de Cruzcampo que, en tan corto espacio de tiempo, ha logrado vender un millón de hectolitros.

Todo comenzó con el desembarco en los bares (al principio, una media de 1.000 al mes) para después aterrizar en el canal de alimentación.

Pero más allá de esta estrategia, hay otros puntos que conviene tener en cuenta. Para empezar, el hecho de que los turistas británicos, sobre todo los que visitan Andalucía, deseaban conseguir la cerveza en Reino Unido. Por lo tanto, hay una demanda latente.

Recordemos que, según los datos de la Junta de Andalucía, entre enero y septiembre de 2025 visitaron la región más de 2,5 millones de turistas británicos.

Asimismo, Cruzcampo desarrolló su conquista del mercado británico basándose en una masiva campaña de marketing en televisión y redes sociales. Demanda existente y 'bombardeo' en la pequeña pantalla e internet. Pero hay más.

Un tercer elemento que ha impulsado este particular boom de la cerveza española ha sido su presencia no sólo en las estanterías de los puntos de venta, también en los pubs británicos a través de unas particulares 'armas' de inspiración andaluza: cartelería, vajilla y cristalería.

Nueva Estrategia

Dentro de la estrategia EverGreen 2030 de Heineken, España va a jugar un papel destacado a nivel global. De hecho, la filial española será uno de los 17 mercados llamados a impulsar buena parte del futuro crecimiento del grupo,

“España es uno de los mercados clave dentro de Heineken, tanto en volumen como en rentabilidad, apoyándonos en la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad”, afirma Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y presidenta de la Fundación Cruzcampo.

‘Mundialmente locales’ es el lema del nuevo posicionamiento de la compañía en España. Es decir, una cervecera global con espíritu pionero que cultiva “el valor de lo nuestro y el disfrute compartido de impulsar un mundo mejor”.

Y concluye: “Nuestro día a día se construye aquí, con agricultores, proveedores, hosteleros y comunidades locales”.