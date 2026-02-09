Huelga de maquinistas de tren: los usuarios pueden pedir el reembolso del billete y una compensación adicional

Viajeros intentando entrar en un tren de Cercanías en la estación de Pinto el 9 de febrero. E.E.

Malestar entre los usuarios de los trenes en la primera de las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario: Semaf, CCOO, UGT, SF y CGT. A pesar de que los servicios mínimos hablaban de un 75% de los trenes en hora punta en Cercanías, no se está cumpliendo, tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL.

Ante esta situación, la pregunta que se hacen los usuarios es qué derechos tienen. Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado respuesta en un comunicado.

A continuación, te contamos cuáles son esos derechos de los pasajeros afectados que incluyen desde la devolución de una parte, o del total del billete, así como de una compensación económica en determinados supuestos.

Reembolso y compensación

Tal y como explica la OCU, y en caso de retraso, “Renfe aplica su Compromiso voluntario de puntualidad, que mejora las exigencias del Reglamento ferroviario europeo”.

Según esta política, los viajeros pueden acceder a compensaciones superiores “dependiendo del tipo de servicio y del tiempo de demora”.

Y pone el énfasis en que, en el caso de que se suspendiera este compromiso, “se aplicarían los criterios legales generales: devolución del 50% del billete si el retraso es igual o superior a una hora, y el 100% cuando supera los 90 minutos”.

Por lo que respecta a las cancelaciones, OCU recuerda que los afectados tienen derecho “al reembolso del billete y a una compensación adicional”.

Esta última compensación varía entre el 200% y el 50% del precio del billete según la antelación con que la compañía haya avisado de la cancelación del viaje.

La compañía ferroviaria podría ofrecer un transporte en otro tren u otro medio alternativo en condiciones equivalentes, “salvo que el pasajero prefiera el reembolso del importe del billete”.

Sin olvidar que el viajero podrá reclamar daños y perjuicios derivados de la cancelación del viaje o de su retraso. Eso sí, y en este caso, siempre que pueda justificarlos documentalmente.

Por eso, la OCU aconseja a los pasajeros afectados que conserven copia de los tiques o facturas de los gastos en los que incurran por culpa del retraso o la cancelación.

Con todo, desde la organización de consumidores insisten en la necesidad de regular el derecho de huelga y adecuarlo a la realidad actual para que los trabajadores puedan recurrir a esta medida de presión sin lesionar los derechos de otros consumidores (especialmente en servicios de interés general).