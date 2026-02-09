Confirmado por el sector inmobiliario: "Alquilar en la periferia ya cuesta casi 900 euros al mes"

Las claves nuevo Generado con IA El precio del alquiler en la periferia de grandes ciudades españolas se sitúa cerca de los 900 euros mensuales. La escasez de oferta y el aumento de la demanda han provocado subidas significativas en los precios, especialmente en provincias limítrofes bien conectadas con las capitales. En 2025, los inquilinos destinan hasta el 40% de sus ingresos netos al alquiler, superando el umbral considerado razonable por los expertos. El acceso a la vivienda en Madrid y Barcelona exige un esfuerzo económico superior al recomendado, alcanzando hasta el 56% de la renta disponible en la capital.

El sector inmobiliario está experimentando un cambio de tendencia, con un mercado de alquiler y compraventa que comienza a estabilizarse en algunos de los grandes núcleos urbanos españoles, mientras se acelera en provincias limítrofes bien conectadas con las capitales.

En estas zonas nos encontramos con un precio de arrendamiento que se sitúa cerca de los 900 euros, una tendencia que, según los expertos, tiene que ver con la tendencia a desplazarse de las capitales ante la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda en las grandes urbes.

Un claro ejemplo se encuentra en la Comunidad de Madrid, donde al cierre de 2025 se registró una ligera caída de los arrendamientos (1,4%) en comparación con el año anterior, mientras que hubo un repunte en otras autonomías como Castilla-La Mancha (+19,8%), Canarias (+12,8%) o Cataluña (11,5%), según datos de Fotocasa.

En lo que respecta a los precios de venta, estos crecieron hasta alcanzar los dos dígitos en el cuarto trimestre del pasado ejercicio en municipios periféricos tanto de Madrid como de la provincia de Barcelona.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, ha asegurado que el coste de la vivienda "está creciendo mucho más que las rentas medias", lo que está ocasionando que "la demanda se desplace a los anillos periféricos". Aunque destaca que es "un movimiento silencioso", asegura que se está empezando a notar.

El precio medio del alquiler

El precio medio del alquiler finalizó en 2025 en 1.184 euros, con un aumento anual del 5,9%, según datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. Esta cifra confirma una desaceleración sobre el 11,3% del crecimiento que se registró durante el año 2024.

Los expertos del sector aseguran que los inquilinos ya se ven obligados a destinar el 40% de sus ingresos netos a la renta mensual, un umbral que hace que muchos ciudadanos no puedan asumir los mismos incrementos de precio al mismo ritmo que en los años previos.

El precio del alquiler medio en 2025 superó los 1.000 euros de media en Barcelona (1.652 euros), Islas Baleares (1.643 euros), Madrid (1.584 euros), Guipúzcoa (1.477 euros), Vizcaya (1.308 euros), Málaga (1.269 euros), Las Palmas (1.135 euros), Valencia (1.129 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.090 euros), Álava (1.041 euros) y Alicante (1.006 euros).

Mientras que en los grandes núcleos se estabilizan los precios, las subidas más agresivas se trasladan de forma progresiva a provincias donde el coste histórico ha sido más bajo, como Ciudad Real (+ 13,9%), Zamora (+ 10,2%), Asturias (+ 9,6%) y Zaragoza (+ 9,5%), que se sitúan a la cabeza en cuanto a su aumento.

Al cierre del año 2025, se comenzó a detectar un cambio de tendencia en el mercado de alquiler después de varios años de encarecimiento continuado, con una subida interanual en diciembre que fue la más moderada de todo el año.

De esta manera, los expertos en el sector inmobiliario destacan que, aunque no se puede afirmar que esté teniendo lugar un "cambio de ciclo claro" en el mercado, sí que son unos primeros indicios de que se está estabilizando.

Falta de oferta

El pasado año finalizó con una caída en la oferta de viviendas en alquiler de un 4,7%, lo que se traduce en 33.418 viviendas menos. Lo que queda claro es que la demanda de inmuebles sigue creciendo por parte de los ciudadanos, mientras que no hay oferta suficiente para poder satisfacerla.

No dejan de crecer de esta forma el número de personas y familias interesadas en una vivienda de alquiler, experimentándose un crecimiento de más del 50% en ocho capitales de provincia: Ciudad Real (+ 98%), Soria (+ 92%), Melilla (+ 65%), Cuenca (+ 59%), Lleida (+ 58%), Huelva (+ 55%), Santander (+ 53%).

En el caso de las operaciones de compraventa, se han experimentado importantes crecimientos interanuales en el área metropolitana de Madrid y Barcelona. La vivienda residencial en la provincia de Madrid se encareció en un 4,1% trimestral y un 16,3% interanual, descontando la inflación.

En el caso de Barcelona, la variación supuso un aumento del 3,3% trimestral y un 6,5% interanual, una vez descontada la inflación. En cualquier caso, el mayor incremento interanual tuvo lugar en Torrejón de Ardoz (22,6%), alcanzando los 2.800 euros/m². Este fue el único municipio que superó la subida interanual de la capital de España (20,9%).

El acceso a la vivienda en la provincia de Madrid se sitúa en un 43% de la renta disponible del hogar medio, superior al 35% que se considera razonable por los expertos. De esta manera, el esfuerzo en la capital llegó a situarse en un 56% de la renta disponible del hogar medio.

Según las estadísticas, en el área metropolitana hay cuatro municipios que superan ese nivel "razonable", como es el caso de Alcorcón (38%), Leganés (37%), Móstoles (36%) y Coslada (36%). En el caso de Barcelona, el esfuerzo se sitúa en un 53% y también superan el nivel razonable cuatro localidades.

Son muchos los expertos del sector inmobiliario que alertan de la falta de oferta de vivienda en España, un problema estructural grave que se ve impulsado por la falta de suelo finalista y la lenta construcción de obra nueva. Por ello se disparan los precios de compra y alquiler, y aunque la tendencia sigue al alza, se espera un crecimiento cada vez más sostenido.