Borja Vázquez, empresario: "En España no se emprende porque no hay ganas, no por falta de ayudas"

Las claves nuevo Generado con IA Borja Vázquez, presidente de Scalpers, afirma que en España el principal freno para emprender es la falta de ganas y no la falta de ayudas. Vázquez sostiene que el contexto español es privilegiado para emprender y que las ayudas públicas no son tan determinantes como la actitud de los emprendedores. Según un informe, el coste mínimo para crear una empresa en España es de 1.132 euros, situando al país entre los más accesibles de Europa para emprender. El mayor gasto al emprender en España es la asesoría financiera, con un coste medio de 900 euros, y el impuesto de sociedades llega al 23% tras los primeros años.

El emprendimiento en España sigue dando mucho que hablar, sobre todo a raíz de las palabras del empresario Borja Vázquez, presidente y cofundador de Scalpers, quien cuestionó que realmente falten condiciones para crear empresas.

En su opinión, el principal freno para el emprendimiento en España no tiene que ver con un aspecto económico ni estructural, sino que se trata de una cuestión de actitud: "En España no se emprende porque no hay ganas, no por falta de ayudas".

Así lo manifestó Borja Vázquez durante su paso por el canal de YouTube, El sillón by Patiño, donde el empresario habló con Pablo Patiño y se mostró crítico con quienes aseguran que la falta de iniciativas empresariales tiene que ver con la falta de apoyos públicos o un entorno que no es favorable para ello.

En su opinión, España ofrece un contexto privilegiado para emprender, pero el problema es que no se sabe aprovechar para poder hacer crecer un negocio.

Las limitaciones al emprender

Borja Vázquez, que nació en Sevilla en 1977 y que estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, tuvo pronto claro que no quería trabajar como abogado, lo que lo llevó a Madrid para cursar un MBA, donde conoció a Alfonso Vivancos.

Antes de alcanzar el éxito empresarial, comenzó con un negocio de lavaderos de coches que no llegó a prosperar. En lugar de darse por vencido, siguió buscando oportunidades hasta alcanzar el proyecto que marcaría su carrera profesional.

En el año 2007 nació Scalpers, firma que creó junto a Rafael Medina, Alberto Artacho y Marcos Ybarra, y aunque comenzó centrada en la venta de camisas y trajes para hombre, con el paso del tiempo ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las marcas de moda españolas más populares.

Su gran experiencia profesional le hace ser una voz autorizada para hablar del mundo empresarial y del emprendimiento. El presidente de Scalpers no dudó en la charla con Pablo Patiño al explicar el motivo por el que muchas personas no se deciden a emprender.

"Aquí la gente no emprende porque no le da la gana", aseguró, descartando de esta forma que las ayudas lleguen a ser algo tan importante como mucha gente cree. De hecho, cuestionó la necesidad de ayudas para iniciar un proyecto empresarial.

Vázquez destaca que "la gente no necesita ayudas para emprender, sino que lo único que necesita son ganas y tirarse", un pensamiento que va en contra de lo planteado por muchas personas que se plantean iniciar un negocio.

Durante la charla, Pablo Patiño indicó que, en algunos sectores, las barreras para emprender pueden ser económicas. El empresario, sin embargo, se apoyó en su propia experiencia para responder: "Yo no tenía un duro, pero lo buscas".

¿Es más difícil emprender en España?

España se encuentra entre los países con mayor espíritu emprendedor según los expertos, pero al mismo tiempo se encuentra a la cola en lo que respecta a la relación entre mentalidad y acción emprendedora.

Esto significa que, aunque muchos españoles muestran su interés por emprender, realmente son pocos los que pasan a la acción, provocando que muchos se queden simplemente con la idea.

El motivo por el que no dan el paso definitivo tiene que ver con las barreras estructurales, burocráticas o el acceso limitado a financiación. Al mismo tiempo, hay quienes se quejan de lo complicado que es emprender en España en comparación con otros países de nuestro entorno.

Ante este pensamiento tan extendido, hay quienes se preguntan si realmente se corresponde con la realidad. En los últimos años, ha tomado impulso y ha mejorado de forma considerable la competitividad del ecosistema emprendedor.

Según un informe realizado por Bunq, el coste mínimo total de emprender asciende a 1.132 euros en nuestro país, lo que sitúa a España en el quinto lugar de los países europeos analizados, por encima de otros como Irlanda (808 euros), Portugal (750 euros), Finlandia (383 euros) o Grecia (287 euros).

Aunque se siga situando por encima de esos países, la ley Crea y Crece (Ley 18/2022), para impulsar el crecimiento empresarial al simplificar los trámites y reducir los costes iniciales, ha permitido reducir notablemente los 4.150 euros que costaba antes de su entrada en vigor.

Esa cifra llega a situar a España por encima de los países en los que actualmente emprender tiene un coste más elevado que en el nuestro, como es el caso de Francia (3.357 euros), Países Bajos (2.394 euros) o Bélgica (2.464 euros).

Desde Bunq se recalca que el mayor gasto a la hora de emprender en España tiene que ver con la asesoría financiera, cuyo coste medio se sitúa en unos 900 euros, una cifra similar a la que se paga en Alemania, pero este último con una renta per cápita notablemente más elevada, lo que refleja un desajuste entre el coste y el nivel de vida.

En lo que respecta a la fiscalidad, la empresa destaca que el Impuesto de Sociedades en España sube del 15% al 23% en los años siguientes, un porcentaje superior a lo que se paga en otros países analizados como Irlanda (12,5%), Alemania (15%) o Portugal (21%).

Tras analizar el costo total a la hora de crear una empresa, Bunq considera que España está entre los países más accesibles para emprender, puesto que el coste total es, junto con el de Irlanda, Grecia y Portugal, de los más reducidos de los analizados.