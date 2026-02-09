Anunciado por el Gobierno: miles de autónomos en España tendrán una ayuda de 7.500€ para coches eléctricos en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha anunciado una ayuda de 7.500 euros para autónomos y pequeñas empresas que adquieran coches eléctricos a partir de 2026. La subvención está destinada a empresarios con un máximo de 10 empleados y prioriza a profesionales del transporte para fomentar vehículos sostenibles. El plan se enmarca en la Línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, con un presupuesto total de 40 millones de euros para esta ayuda. Organizaciones como la OCU critican que estos planes reducen el importe máximo de las ayudas y eliminan la subvención a cargadores domésticos.

España, de la mano de la Unión Europea, está apostando por incentivar el uso de los vehículos eléctricos con el objetivo de que la industria del automóvil vaya en línea con los planes de descarbonización.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado recientemente una nueva ayuda de movilidad eléctrica para autónomos y pequeñas empresas de 7.500 euros de subvención por vehículo y un presupuesto total de 40 millones de euros.

La ayuda se limita únicamente a pequeños empresarios que tengan como máximo 10 trabajadores. Además, podría estar enfocada sobre todo a profesionales del transporte para que hagan una apuesta decidida por vehículos más sostenibles con el medio ambiente. No obstante, aún debe ser aprobada por el Gobierno.

3,4 millones de autónomos en España

"La apuesta por la movilidad eléctrica es rotunda y no vamos a dar un paso atrás", afirmó Pedro Sánchez en el VIII Congreso Nacional de Industria celebrado en Bilbao el pasado 5 de febrero.

Este anuncio tiene lugar en el marco de la Línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial para incentivar el uso de los automóviles sostenibles dentro del tejido industrial español. Un plan dotado con 330 millones de euros.

En España, según el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), hay 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia. Muchos de ellos necesitan un vehículo para trasladarse y poder desempeñar con garantías su empleo, por ejemplo en el transporte por mercancías, por lo que el Gobierno pone sobre la mesa opciones más ecológicas.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado posicionándose en contra del Plan Auto+, otra línea de ayudas similar. Argumentan que, en la práctica, las ayudas se van a ver reducidas.

"Aunque el plan facilitará las ayudas en el mismo momento de la compra, se elimina la ayuda al cargador doméstico y se reduce el importe máximo de la ayuda a la compra de 7.000 a 4.500 euros", y reclama una estrategia nacional que garantice un acceso equitativo a los coches de bajas emisiones.

La implantación en el mercado de los vehículos del futuro presenta una serie de desafíos para los consumidores. El coste es alto, las infraestructuras de recarga son limitadas y la autonomía es insuficiente para hacer viajes largos, por lo que el ciudadano medio sigue apostando por opciones de combustión.

Según ANFAC, asociación nacional de fabricantes, en España hay más de 50.000 puntos de recarga de uso público, aunque 11.500 no funcionan porque carecen de los permisos oficiales.