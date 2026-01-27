Paco, agricultor con 25 años de experiencia en España: “Antes se ganaba mucho más, ahora el mínimo, unos 7€ la hora”

Las claves nuevo Generado con IA Paco, agricultor con 25 años de experiencia, denuncia que sus ingresos han disminuido y actualmente gana el salario mínimo, unos 7 euros la hora. La competencia desleal, las estrictas normativas medioambientales y los bajos precios de los productos mantienen al campo español en una situación precaria. En fincas ecológicas como 'La Salada', se utilizan solo productos naturales y autorizados, lo que implica mayores controles e inspecciones. La asociación de agricultores EAP busca resaltar el valor de los productos europeos y garantizar precios justos frente a la competencia extranjera.

El campo español ha hablado sobre la precariedad que deben soportar en varias ocasiones. Tanto es así, que miles de agricultores y ganaderos embarcaron rumbo a Bruselas para evitar un tratado de la Unión Europea con Mercosur que los condenaría.

La competencia desleal, las normativas medioambientales, las largas jornadas, la falta de relevo generacional y los bajos salarios son algunas de las cuestiones que mantienen al campo español en un peligro inminente.

Así, el creador de contenido Archie Ted, se sumergió en el mundo del campo yendo a pasar siete días como agricultor a la finca de Pascual Cabedo, otro trabajador del campo. Allí, conoció a Paco que es tractorista y demostró la realidad de este trabajo.

"Yo antes ganaba mucho más"

La finca de Cabedo es de 90 hectáreas, lo cual equivale a "45 campos de fútbol para que te hagas una idea" y se llama 'La Salada'.

Según la definió el propio agricultor, es una finca ecológica, es decir que "no se aplica ningún químico y para combatir plagas utilizan productos naturales y que estén autorizados en la agricultura ecológica, está muy regulado, tenemos muchas inspecciones", comentó.

Archie Ted, creador de contenido, y Pascual Cabedo, agricultor. YouTube (@Archieted0)

Lo cierto es que esta manera de cultivar, la definió el agricultor como que "es querer hacer un alimento 100% natural".

Ahora bien, además de llevar su finca de cultivos ecológicos, Cabedo es el fundador de EAP, una asociación de agricultores de Europa que nace con la necesidad de combatir la competencia desleal haciendo que los productos europeos resalten en los supermercados.

"Lo que queremos conseguir es que las personas que quieran de verdad apoyar al agricultor, sepan que detrás hay un precio justo, que hay garantía de origen", explicó el agricultor.

Lo cierto es que Cabedo fue sincero sobre la situación del sector: "Los agricultores tenemos muchísimas normativas que cumplir, pero jugamos con unas normas que los países que nos hacen competencia no juegan con las mismas reglas".

"Yo produzco aquí con costes de aquí y realmente el margen para que un agricultor gane o no gane dinero es muy fino", continuó demandando el jornalero, "por ejemplo, las sandías este año están hundidas de precio, están en torno a cinco céntimos, pérdida total".

La diferencia entre EAP y un supermercado es que "está más barata en los supermercados", y el motivo de esto es que están tan baratas que realmente generan pérdidas en vez de ganancias.

Paco, agricultor con 25 años de experiencia en España: “Antes se ganaba mucho más, ahora el mínimo, unos 7€ la hora”

Esto, a su vez repercute en los salarios de estos trabajadores. Así, lo explicó Paco, el tractorista de la finca que, de hecho, explicó que lleva 25 años trabajando en la finca 'La Salada': "Antiguamente se ganaba mucho más que ahora".

"Yo cuando inicié ganaba más que ahora, o sea imagínate que yo vengo aquí a trabajar en la mañana para Pascual de salario mínimo, 7 euros la hora más o menos, va en base a lo que es la agricultura", confesó Paco.

Suponiendo que Paco trabajase una jornada de ocho horas durante cinco días a la semana, su salario mensual equivale a 1.120 euros. Cabe recalcar que el Salario Mínimo Interprofesional equivale a 1.184 euros, es decir, tan solo 64 euros más.

La reflexión del creador de contenido tras pasar una semana como agricultor, sobre esta línea de trabajo es que "me voy cansado, lleno de polvo, pero con la satisfacción de que he aprendido algo nuevo".