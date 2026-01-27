Ya es oficial: miles de inmigrantes van a conseguir sus papeles en España muy pronto si cumplen estos requisitos

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que permitirá regularizar la situación de unos 500.000 inmigrantes si cumplen ciertos requisitos. Para acceder a la regularización, los solicitantes deben haber residido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre y no tener antecedentes penales relevantes. La autorización inicial será de residencia provisional con derecho a trabajar y acceder a sanidad pública, que después se convertirá en residencia ordinaria. La iniciativa surge tras una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y el trámite podrá iniciarse entre abril y junio, con resolución prevista en tres meses.

Miles de inmigrantes en España llevan varios años esperando para regularizar su situación y convertirse en ciudadanos de pleno derecho en el país. Ahora, el Gobierno ha acordado con Unidas Podemos una ley que permitirá que en torno a 500.000 personas extranjeras se hagan con los papeles.

La iniciativa se ha promulgado mediante un Real Decreto que no necesita la convalidación del Congreso de los Diputados, donde el Gobierno ha encontrado infinidad de problemas durante esta legislatura para sacar adelante sus propuestas parlamentarias.

Los requisitos para regularizar el estado de los inmigrantes o solicitantes de asilo son haber residido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre y no contar con antecedentes penales relevantes que pudieran ocasionar un riesgo para la convivencia en la sociedad española.

¿Qué documentos son necesarios?

Una vez que se supere este filtro, la administración competente dictará una resolución favorable y concederá al nuevo ciudadano español una autorización de residencia de un año que, una vez concluida, se convertirá en una autorización ordinaria como residente en el país.

Sin embargo, el trámite inicial del proceso no será inmediato, por lo que inicialmente se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como el sistema público de salud.

Para demostrar que se cumplen las condiciones que establece el Real Decreto, los interesados pueden presentar documentos oficiales como el padrón municipal, informes de citas médicas, contratos de alquiler u otros documentos que acrediten que han vivido al menos cinco meses en territorio nacional.

El Gobierno prevé que los extranjeros que cumplan con las condiciones puedan empezar los trámites para regularizar su situación entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Además, el Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, dirigido por Elma Saiz, se ha comprometido a resolver los casos en tres meses.

Iniciativa con más de 700.000 firmas

El plan de regularización de inmigrantes en situación irregular en España se remonta a dos años atrás, momento en el que infinidad de asociaciones presentaron en las instituciones españolas una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas.

Esta, tras ser admitida a trámite en el Congreso, se vio bloqueada en el proceso de enmiendas por la falta de consenso entre las formaciones políticas, en concreto entre las formaciones de izquierda y de derecha. El debate de inmigración sí o no se ha agravado en los últimos tiempos tanto en España como en el resto de países occidentales, que reciben un número importante de extranjeros todos los años.