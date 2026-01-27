Marta, peruana con 6 años en España, sobre la regularización de inmigrantes: "Sin papeles es difícil encontrar trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno y Unidas Podemos han acordado regularizar a más de medio millón de inmigrantes mediante un Real Decreto. Para acceder a la regularización, los inmigrantes deben acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales relevantes. La medida permitirá a los beneficiarios acceder a empleo formal, cotizar a la Seguridad Social, recibir asistencia sanitaria y suspender posibles órdenes de expulsión. Entidades como Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas impulsaron esta regularización, mientras que partidos como PP y Vox expresan su rechazo por temor a un "efecto llamada".

Unida Podemos anunció ayer su acuerdo con el Gobierno para regularizar a más de medio millón de inmigrantes mediante un Real Decreto.

Entre los requisitos para los extranjeros en situación irregular se incluyen acreditar al menos cinco meses de residencia en España hasta el 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales relevantes.

Un ejemplo de los beneficiarios es Marta, una mujer peruana que llegó hace seis años a España y ahora podrá acceder a una serie de derechos y ventajas, como solicitar empleo, cotizar a la Seguridad Social y recibir asistencia sanitaria.

Regularización de inmigrantes en España

Se estima que en España a 2025 hay alrededor de 3,1 millones de afiliados extranjeros, lo que representa un 14% de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

Con estos datos, junto al récord histórico de 22,46 millones de ocupados según la Encuesta de Población Activa (EPA), el Gobierno ha decidido llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y regularizar a cerca de medio millón de inmigrantes.

Esta medida garantiza su inclusión en la economía formal y en el sistema de cotizaciones, lo que dará una mayor recaudación para la Seguridad Social y el Estado.

El Real Decreto permitirá, además, suspender cualquier procedimiento de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesen sobre los inmigrantes beneficiados.

De esta manera, quienes hasta ahora trabajaban en la economía sumergida podrán regularizar su situación legal y acceder a un empleo formal y a la protección social.

Así, con cerca de medio millón de inmigrantes pasando a regularizar su situación legal, este decreto del Gobierno cambiará la vida de muchas personas, entre ellas Marta.

Marta es una peruana que llegó en 2021 a España y contó a Noticias Cuatro cómo había vivido todo este tiempo su situación irregular: "He trabajado de ayudante de cocina, cuidando ancianos, cuidando niños, en lo que se presentaba, sabes".

"Es súper difícil sin papeles encontrar trabajo", afirmaba. "No hay quien te alquile un piso sin papeles. Nadie".

Sin embargo, ahora con la regularización del Gobierno, confía en poder acceder a más oportunidades. "Ahora puedes presentarte a cualquier trabajo, entonces así sí", indicaba.

Su caso no es único. Milagros, otra peruana residente en España desde hace casi 1 año, compartía la perspectiva de su compatriota: "Sin papeles no puedo trabajar".

Por su parte, Manuel, un joven ecuatoriano a punto de regularizar su situación, destacaba las ventajas del proceso. "Es una facilidad porque mucha gente quiere empezar a trabajar legalmente y cotizando", aseguraba.

Este Real Decreto representa un paso significativo para la integración laboral y social de los inmigrantes en España, garantizando derechos básicos, acceso a empleo y seguridad jurídica para quienes durante años han contribuido a la economía sin formalizar su situación.

De hecho, desde hace meses, entidades como Servicio Jesuita a Migrantes o Cáritas presentaron una ILP con 600.000 firmas, buscando la regularización de medio millón de inmigrantes.

Mientras, partidos como el PP y Vox se han posicionado en contra de esta medida ante el temor de un "efecto llamada" y cargando contra el Gobierno, tachando a Sánchez de "acelerar la invasión".