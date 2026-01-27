Una economista, sobre la falta de ahorro en España: "El 50% de nuestros ingresos deberían ir a los gastos básicos"

Las claves nuevo Generado con IA Sólo el 20% de los españoles consigue ahorrar el nivel recomendado debido a la inflación del 2,9% y los salarios estancados. La economista Laura Encina recomienda destinar el 50% de los ingresos a gastos básicos como comida, alquiler y transporte. La regla financiera 50/30/20 sugiere asignar el 20% al ahorro, el 50% a necesidades básicas y el 30% a ocio y otros gastos. Encina aconseja dedicar entre 15 y 30 minutos semanales a revisar las finanzas personales para controlar gastos y eliminar suscripciones innecesarias.

"Voy al día". Esta frase cada vez se repite más en la sociedad española. Aunque puede parecer una oración plana, esconde una realidad que afecta a miles de españoles que no llegan a final de mes y que no consiguen ahorrar de ninguna manera.

Con una inflación fijada actualmente en el 2,9% y unos salarios estancados, solamente el 20% de la población española logra ahorrar el nivel recomendado por los expertos, según informa Triodos Bank.

En este sentido, la economista Laura Encina ha planteado en una entrevista con los servicios informativos de Telecinco que es fundamental destinar el "50% de nuestros ingresos a aquellos gastos básicos".

Regla del 50/30/20

Comida, alquiler, gasolina, abonos de transporte... Facturas que se tienen que pagar irremediablemente en el día a día y que no deberían suponer más del 50% de nuestro sueldo.

Esta afirmación de la experta coincide con la conocida regla del 50/30/20, que aboga por guardar el 20% de las ganancias al ahorro, el 50% a las necesidades básicas y el 30% a gastos personales más relacionados con el ocio o caprichos.

No obstante, muchos expertos bursátiles sostienen que dentro de esta distribución de los gastos mensuales hay que dedicar un porcentaje a la inversión, una acción clave para protegerse del aumento generalizado de los precios.

Además, Encina señala la importancia de incluir la gestión de nuestro dinero como rutina semanal. Al igual que se establecen unas horas fijas a la semana para hacer ejercicio, sacar al perro o limpiar la vivienda, hay que dejar un rato para organizar las finanzas personales.

Dedicar hasta 30 minutos a la semana

"Hay que dedicarle, 15, 20 o 30 minutos todas las semanas para saber hacia dónde se me va el dinero, para poder eliminar esas suscripciones que ya no uso, esos gastos hormiga que no me doy cuenta...", afirma la especialista.

Es cierto que para las personas que están en condiciones económicas extremas, su única prioridad es sobrevivir y no pueden estar atentas a hacer una gestión eficiente del dinero. Pero siempre generará resultados positivos el hecho de evitar gastos superfluos para poder destinar ese capital a facturas urgentes.

Rutinas financieras que cobran cada vez más importancia en un contexto en el que productos del día a día como la ternera, los huevos, los frutos secos o el café anotaron en 2025 sus mayores encarecimientos en este siglo, según un análisis del Instituto Nacional de Estadística (INE)