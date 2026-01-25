Danitza, chef de un restaurante: "Estamos haciendo política de cancelación los findes y son 15€, para que la gente aprenda"

La chef de este conocido local cuenta como es su política. Instagram

Montar un negocio desde cero no es una cosa sencilla. Entre licencias, alquileres, inversión económica y una competencia cada vez más exigente, muchos se encuentran con un camino lleno de obstáculos antes incluso de abrir la persiana.

En hostelería, además, las dificultades se multiplican. Horarios interminables, márgenes bastante estrechos y la necesidad de ofrecer un servicio impecable cada día, hace que cualquier pequeño imprevisto pueda desequilibrar la jornada.

Y Danitza Gabriela lo sabe bien. La chef de Manifesto 13, un conocido restaurante de Chamberí que ha logrado distinguirse por su propuesta mestiza de raíces peruanas e italianas, sabe que el éxito en el día a día de este local está marcado por la necesidad de organizarse al detalle.

Es por ello que esta chef defiende lo que cuesta poner en marcha día a día un negocio, y más si tiene éxito, por lo que tiene claro que el respeto tiene que ser una cosa bidireccional.

Su dedicación y la del equipo han sido reconocidas por la Guía MICHELIN con un BIB Gourmand, un mérito que refleja el esfuerzo constante detrás de cada servicio.

Sin embargo, quiere recibir lo mismo por parte de sus clientes, por ello "llamamos todos los días para reconfirmar. Estamos haciendo política de cancelación solamente los fines de semana, porque son los días en los que tenemos mucha más ocupación, y son 15 euros".

Explica que la gestión de reservas se ha convertido en una pieza clave para que todo fluya, especialmente en un negocio pequeño donde cada mesa cuenta.

"Todos los días llamamos, sobre todo días en los que, por ejemplo hoy, que tenemos al mediodía lleno todo el restaurante, llamamos para reconfirmar", cuenta en El Xef en cocina, mientras reconoce que el volumen de trabajo y la previsión son esenciales.

Según detalla la cocinera, en Manifesto 13 aplican una política de cancelación solo los fines de semana, cuando la demanda aumenta y perder una mesa tiene un impacto mayor.

Danitza insiste en que no se trata de una sanción, sino de un acto de respeto hacia quienes trabajan como ella, detrás de los fogones. "Es bastante significativo solamente para que la gente aprenda un poquito a tener esa parte de respeto", afirma.

Y es que al igual que dicen la mayoría de emprendedores, la supervivencia de un negocio depende tanto de la calidad de su producto como de la responsabilidad de quienes lo visitan.

Por ello, Danitza sabe que "hay gente que lo acepta y otra que no", pero para ella, es indiferente, ya que pide que "se esfuercen para que nosotros trabajemos bien y lleguemos a fin de mes", concluye.