Mikel Echavarren, experto inmobiliario, sobre las ventajas fiscales al alquiler: “Es una trampa doble”

Ni más ni menos que unos 600.000 contratos de alquiler vencen este 2026. Si traducimos ese número a personas, hablamos de unos 1,6 millones de inquilinos que tendrán que esperar a ver si continúan en el mismo domicilio o deben cambiar ante el incremento de precio.

Ante la opción de que los arrendadores suban bastante el precio (en los últimos cinco años la subida ha sido significativa), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en un próximo real decreto-ley se va a aprobar desgravación fiscal para los caseros que no suban la renta.

Una medida que, en la actualidad, afectaría a aquellos contratos que se firmaron durante la Covid y que consistiría en bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que renueven esos contratos sin subir el precio.

“Cantos de sirena”

Mikel Echavarren, presidente de Colliers en España y Portugal, ha hecho en LinkedIn lo que denomina como “un ejercicio simple” sobre las medidas propuestas por el Gobierno sobre el alquiler de viviendas.

Así, y desde su punto de vista, una vivienda que se alquiló en su primer año a 1.000 euros mensuales, durante un plazo obligado de 5 años, “tendría a su término una renta de 1.082 euros con un IPC limitado por el gobierno del 2,5%”.

Y continúa tirando de ironía: “Para ‘gozar’ de las ventajas fiscales de nuestros amados líderes, la renta se congelaría por otros cinco años, por lo que al finalizar el décimo año la renta sería la misma, 1.082 euros”.

Echavarren continúa haciendo números: “Si la subida del mercado de alquiler, por la avalancha de la demanda, hubiera subido una media del 7%, la renta de mercado al finalizar el décimo año debería ser de 1.838 euros”.

De ahí que no duda en calificar el “anzuelo de las ventajas fiscales”, como así lo define, como "una trampa doble. Por lo que se deja de recibir por la renta y porque, ojo, una renta fuera de mercado durante cinco años, reduce el valor y la liquidez de la vivienda en caso de venta”.

De ahí que Mikel Echavarren concluya de manera rotunda diciendo que “hay que huir de los cantos de sirena”.