Pagaba 1.064 euros por 50 metros cuadrados: así logró Patricia reducir 200 euros en el precio del alquiler

El precio del alquiler no ha parado de subir durante 2025. Así lo demuestran las estadísticas de diferentes portales inmobiliarios. Por ejemplo, y según los datos recopilados por Idealista, en 2025 el incremento medio en España fue del 8,5%.

En el caso de Fotocasa, ese porcentaje se quedó en el 6,9% interanual, mientras que pisos.com lo cifró en un 16,7%. En lo que sí coinciden los tres es que el precio medio superó los 14 euros el metro cuadrado durante el pasado año.

Para frenar estas subidas, y dentro de la Ley de Vivienda del año 2023, se incluyó lo que se denominó como zonas tensionadas. Es decir, áreas con precios desproporcionados. Así son si el coste del alquiler supera el 30% de los ingresos medios, o si los precios suben más de tres puntos sobre el IPC en cinco años.

Zonas tensionadas

Son las comunidades autónomas las que tienen la potestad, según la norma antes citada, para declarar las zonas consideradas como tensionadas. Y esa potestad se traduce en limitar las subidas y fijar precios máximos.

Una de las CCAA donde más se están aplicando estas zonas tensionadas es Cataluña. Según Fotocasa, allí los precios se incrementaron un 11,5% en 2025; un 3%, según Idealista; y un 14,78%, en pisos.com.

En Barcelona estuvo buscando piso de alquiler Patricia, según contó a Informativos Telecinco. Y logró sacar partido a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno.

“Me pedían 1.064 euros mensuales. Nos pareció un precio bastante caro porque eran 50 metros cuadrados”, contó a la cadena de televisión.

Ni corta ni perezosa, decidió ponerse en contacto con el casero para reclamar un precio inferior ya que el área de Barcelona donde residía estaba calificada como zona tensionada. Y logró sus frutos: 200 euros menos al mes.

“Firmamos el nuevo contrato y nos devolvieron las cantidades que nos habían cobrado de más”, remarcó durante la entrevista en la cadena.

Una situación, la suya, que pueden utilizar otros inquilinos para lograr rebajar el precio que pagan religiosamente mes a mes por el alquiler. Más si cabe todavía porque el Ministerio de Consumo ha arrancado una investigación al respecto.

¿Será el principio de otras muchas rebajas en el precio del alquiler? Sin duda, efecto tendrá, aunque no será tarea fácil.

En el mismo reportaje, Alex Álvarez, de la agencia Procesos Inmobiliarios, lo pone en duda: “Saltarse las limitaciones es más productivo porque no hay una multa”. Por tanto, de momento, parece que dependerá de la intención del casero el poder rebajar o no el precio.