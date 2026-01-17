Alfonso, dueño de un bar a los 24 años: "Al principio estábamos de 10 de la mañana a 1 de la mañana sin parar"

Las claves nuevo Generado con IA Alfonso y su pareja María abrieron un restaurante propio en Madrid, enfocado en comida asiática sin gluten. Comenzaron como una 'dark kitchen' para pedidos a domicilio y, tras el éxito, decidieron abrir un local pequeño en el barrio de Maldonado. Al principio trabajaban jornadas muy largas, de 10 de la mañana a 1 de la madrugada, y aunque ahora tienen ayuda, siguen dedicando muchas horas. Tras seis meses, planean ampliar el local y destacan la satisfacción de servir a los clientes en persona y triunfar juntos como pareja.

Hoy en día montar un negocio no es nada fácil, y menos si eres joven. Los alquileres están por las nubes, los clientes cada vez piden más y, muchas veces, falta experiencia.

Aun así, hay gente que se anima y consigue sacar adelante ideas tan personales como la de Alfonso y su pareja, María, quienes no dudaron en seguir su instinto y abrir su propio restaurante en Madrid.

Alfonso tiene 24 años y parece que ya sabe lo que es trabajar duro en una cocina. Y es que a pesar de su edad, el joven empezó con 18 en el sector y no fue hasta "los 21 o 22" cuando se metió de lleno en este mundo.

Según explica en El Xef en cocina, su sueño siempre fue tener un local propio, un proyecto que comparte con María, y que además da nombre al restaurante ya que era el apodo con el que Alfonso le llamaba a ella.

La propuesta del restaurante se centra en comida asiática y casi todo es sin gluten, algo que los hace distintos pero que a veces les complica conseguir algunos ingredientes.

Al principio fueron con calma. Empezaron en Tetuán como una "Dark Kitchen", solo pedidos a domicilio, para probar si la comida gustaba en la capital.

Su éxito fue tal que el delivery se les quedó pequeño y se animaron a abrir un "localito" en Maldonado.

Alfonso dice que la mejor parte de tener un local es "poder servir a alguien y que se coma el plato en directo y verle la cara", ya que comparado con el servicio a domicilio esto "mola bastante más".

Sin embargo, los comienzos no fueron oro en paño. Alfonso recuerda que "cuando empezamos estábamos de 10 de la mañana a 1 de la mañana sin parar". Ahora, con "una mano más", las horas han bajado, pero reconoce que siguen trabajando mucho.

El local es pequeño, así que rentabilizan el espacio "doblando mucho" las mesas, sobre todo de jueves a sábado por la noche.

Por otro lado, el chef reconoce que trabajar en pareja tiene sus altibajos, con "días mejores y días peores", pero lo que más les motiva es triunfar junto a quien quieren.

Así, tras seis meses de trabajo en el nuevo restaurante y planes de ampliar el local para tener más mesas o una barra, Alfonso y María han demostrado que, con ganas y esfuerzo, los jóvenes también pueden montar un negocio exitoso y, además, diferente.