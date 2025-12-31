Rafa, jubilado español que vive en Tailandia con su pensión: “Aquí me voy a un hotel por 20€ y en Mallorca son 240€”

Las claves nuevo Generado con IA Rafa Ruiz, jubilado mallorquín, decidió mudarse a Tailandia tras comprobar que su pensión no le permitía mantener una buena calidad de vida en Mallorca. En Tailandia, Rafa paga solo 100 euros de alquiler al mes y encuentra hoteles por 20 o 30 euros la noche, frente a los 240 euros por noche en Mallorca. El jubilado critica el alto coste de vida en España y afirma que en su país natal "no nos dejan vivir", mientras que en Tailandia puede disfrutar de viajes y ocio con su pensión. Rafa defiende que la jubilación debe ser una etapa para disfrutar y viajar, y no limitarse a rutinas monótonas debido a la falta de recursos económicos.

En los últimos años, el coste de vida en España se ha encarecido notablemente. Esto fenómeno ha sido que cada vez más españoles deciden buscar un futuro mejor en el extranjero.

Así, muchos son los jubilados que han decidido vivir su vejez fuera de España, ya que, con una pensión media de 1.300 euros no consideran que en España puedan adquirir una buena calidad de vida en el aspecto económico.

Rafa Ruiz, originario de Mallorca, tras jubilarse optó por buscar una nueva vida en Tailandia y, a través de un vídeo publicado en TikTok, manifestó sus motivos para abandonar Mallorca.

"Yo quiero disfrutar mi vida ahora que tengo tiempo"

Ruiz expresó que en Mallorca estaba "descontento". Esto es principalmente porque, a pesar de haber nacido y crecido en esta isla, además de ser un lugar muy bonito, sentenció que "como se ha puesto es insoportable".

Es cierto que Mallorca, al ser una isla que tiene como principal motor económico el turismo, ha visto cómo se encarece considerablemente el precio de varios aspectos, como la vivienda y los productos.

Por esto, Ruiz consideró que con su pensión de 1.250 euros mensuales no podría permitirse un estilo de vida como el que tiene en Tailandia, donde paga un alquiler de 100 euros al mes y puede permitirse viajar y salir a comer en restaurantes.

"Yo para estar todo el día metido en mi casa, salir a pasear, salir a nadar y a caminar... ¿Es así tu jubilación? ¿Toda la vida trabajando para esto?", expresó tajante el jubilado.

Así, añadió que "la gente jubilada que tiene esa vida a mí realmente no me gusta". Comentó que prefiere vivir estos años viajando y haciendo todas las cosas que antes, por estar trabajando y vivir en un lugar más caro, no podía hacer.

"Se han pegado un montón de años trabajando, están todos doblados y lo único bueno que tienen es que van 40 minutos a la piscina, luego van a caminar y el fin de semana se van a esos hotelitos que les hacen un precio especial", declaró sin rodeos.

Para Rafa Ruiz, la vida de un jubilado no consiste en estas actividades, sino que "yo quiero disfrutar la vida y ahora es cuando puedo hacerlo porque tengo tiempo, quiero ir a Chiang Mai, Chiang Rai... quiero ver muchas cosas".

"Y es que los hoteles son económicos", continuó exponiendo el jubilado, "he estado mirando hoteles por 20 o 30 euros para dos personas la noche, está muy bien".

"¿En Mallorca sabes cuánto estaba la noche en habitación? En mayo, ni siquiera temporada alta, en 240 euros una noche", espetó Ruiz, que no dudó en hacer la comparación: "Eso es lo que cobra aquí una persona en un mes".

Tras enumerar todos estos motivos, el aventurero Rafa Ruiz concluyó que "es que es increíble, es que no te puedes ir a ningún lado". Por esto mismo, también expresó que en España "no nos dejan vivir".