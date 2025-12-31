María José Pino, española en Suiza: "Trabajando en hostelería ahorro más de 10.000 euros al año, casi sin pensarlo"

Las claves nuevo Generado con IA María José Pino, una joven mallorquina, se mudó a Suiza buscando nuevas oportunidades y perfeccionar su alemán. Trabajando en hostelería en Suiza, logra ahorrar más de 10.000 euros al año, destacando la facilidad para ahorrar pese al alto coste de vida. Resalta las diferencias culturales y laborales entre Suiza y España, como la previsión económica, el respeto por el reciclaje y la organización en el trabajo. Cada vez más españoles emigran a Suiza atraídos por los altos salarios, la calidad de vida y la estabilidad económica, a pesar de los sacrificios requeridos.

En los últimos años, muchos españoles han tomado la decisión de poner rumbo a Suiza, un país en el que el coste de vida es superior, pero también lo son los salarios, lo que lo convierte en una muy buena opción para quienes quieren ahorrar.

Este es el caso de María José Pino, que en una reciente entrevista aseguró que llegó un momento en su vida en el que tenía claro que necesitaba un cambio y que quería volver a vivir en otro país, donde pudiese perfeccionar el alemán que ya dominaba y, sobre todo, abrir nuevas oportunidades para el futuro.

Tras valorar diferentes destinos, vio en Suiza el destino ideal, tras considerar que se trata de un país repleto de oportunidades tanto a nivel económico como lingüístico, y todo ello mientras le ofrecía la posibilidad de "disfrutar de la vida en los Alpes".

La joven de 25 años, originaria de Mallorca, siempre sintió curiosidad por vivir la experiencia de residir en el extranjero, y con solo 15 años puso rumbo a Alemania para cursar 4º de la ESO en el país germano. Allí disfrutó de una experiencia que le marcó mucho y le ayudó a aprender alemán.

Tras finalizar el bachillerato, apostó por estudiar moda, tras lo cual no tenía muy claro el camino a seguir. Unas amigas de su madre la animaron a que probase suerte en el mundo de la aviación y tras hacer el curso de tripulación de cabina, trabajó durante dos años como azafata de vuelo.

Suiza, un país con muchas oportunidades

Con el paso del tiempo, sintió que necesitaba dar un cambio a su vida, y vio en Suiza un lugar ideal por las numerosas oportunidades que ofrecía, y tras llegar al país comenzó trabajando la temporada de invierno en la montaña, y luego la de verano, lo que le permitió comenzar a ahorrar e incluso darle algunos caprichos como un viaje de un mes a Bali.

A la hora de valorar su experiencia a nivel económico con respecto a España, María José Pino tiene claro que hay una forma totalmente diferente de gestionar el dinero, y que hace que, aunque la vida allí es cara, el sueldo permite ahorrar y darse caprichos.

Destaca que los suizos son muy previsores con respecto al dinero, y que cada mes quitan parte del sueldo para destinarlo a la jubilación. Sin embargo, si en el futuro una persona decide no trabajar más en Suiza, se puede pedir la devolución de lo acumulado.

Sin embargo, lo que más le sorprendió de todo fue la gran facilidad que existe para ahorrar en Suiza, algo muy diferente a lo que sucede en España. Allí asegura que "ahorrar es casi automático" gracias al sistema de pensiones y la propia mentalidad de los ciudadanos.

Esto lleva a que, apenas sin darse cuenta, se pueda generar un buen colchón económico. "En hostelería ahorro más de 10.000 € al año, casi sin pensarlo", comenta sobre su propia experiencia.

El choque cultural de vivir en Suiza

María José Pino asegura que en Suiza las personas son tranquilas y educadas, que no suelen tener mucha confianza inicialmente, pero poco a poco "se sueltan y son muy amables". Además, en su caso en particular, explica que siempre recibió un buen trato desde que llegó al país.

En gran parte, contribuyó a su adaptación que el hotel en el que trabajaba casi nadie era suizo, con un ambiente de trabajo ideal y que le permitió profundizar en las costumbres de muchos sitios del mundo gracias a sus compañeros.

Por otro lado, a la joven española le sorprendió que, a pesar de que muchos servicios son privados, todo encaja a la perfección, hablando de autobuses, trenes, etcétera, con horarios que se coordinan bien "y nunca fallan".

También destaca el reciclaje, con puntos de recogida por barrios y con unos ciudadanos que lo respetan sin necesidad de recordatorios. Asimismo, nota diferencias en la forma de trabajar y mentalidad laboral de los suizos en comparación con los españoles, destacando su forma de organizarse.

Aunque su experiencia es satisfactoria, extraña la forma en la que en España las personas se juntan casi sin pensarlo, algo que no sucede en la cultura de otros países.

¿Por qué tantos españoles se van a Suiza?

Es una realidad que cada vez más españoles emigran a Suiza, lo que principalmente lo hacen para disfrutar de mejores salarios, pues las remuneraciones son en este país más altos que en España, incluso en los trabajos menos cualificados.

Este país es considerado uno de los que ofrece mayor calidad de vida en el mundo, gracias a su seguridad, estabilidad política y económica, además de un entorno seguro y tranquilo que lo hacen propicio para vivir en él.

A ello hay que sumar las oportunidades de ahorro, pues la combinación de altos ingresos y el poder disfrutar de una mayor estabilidad económica lleva a que sea más sencillo ahorrar. Muchos españoles lo eligen como destino, puesto que les permite ahorrar dinero durante un periodo para luego regresar a España con mayor capital acumulado.

Por otro lado, el país posee un sistema de salud que funciona bien y con suficiente seguridad, además de una mayor estabilidad económica. En cuanto al sistema educativo, es de primer nivel, por lo que atrae a muchos estudiantes.

No obstante, hay que ser conscientes de que vivir en Suiza puede requerir un gran esfuerzo y sacrificio, ya que el coste de la vida es elevado y el ritmo de trabajo puede ser intenso.