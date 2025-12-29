Sydney, cantante de verbena: "Cobro entre 150 y 200 euros por noche y acabo a las cuatro de la madrugada"

Las claves nuevo Generado con IA Sydney es cantante de verbena y actúa principalmente en Euskadi, Cantabria y Castilla y León, con jornadas que comienzan a las 18:00. Su día laboral incluye maquillaje, desplazamientos cortos, pruebas de sonido y dos pases musicales, terminando la noche alrededor de las 4:00 de la madrugada. El precio de cada actuación varía entre 150 y 200 euros, dependiendo de las condiciones y el lugar del evento. Sydney destaca el esfuerzo, la disciplina y la dedicación que requiere su profesión, más allá de la diversión de las verbenas.

Sydney es una de esas artistas que mantienen viva la tradición de las verbenas en España. Su trabajo no es solo cantar, sino también trasladar alegría y ritmo a cientos de personas que disfrutan de la música en los pueblos.

En TikTok, Sydney ha compartido detalles de su día a día para mostrar lo que implica esta profesión. "Mi jornada empieza más o menos sobre las 18:00. Me maquillo, termino la maleta y me voy al coche", cuenta.

Generalmente, Sydney recorre distancias cortas, aunque constantes. "Normalmente canto por Euskadi, Cantabria o Castilla y León, así que no suelo hacer más de dos horas de camino", explica.

Una vez que llega al lugar del evento, el equipo se prepara y verifica los detalles técnicos antes de la función. Esto garantiza que todo esté listo para los espectadores.

"Solemos quedar unas horas antes para hacer la prueba de sonido. Normalmente, el primer paso empieza a las 22:00, y dura dos horas", comenta, mostrando la planificación precisa que requiere cada actuación.

Después de este primer tramo de música, llega un breve descanso para cenar y recargar energías. "Siempre llevo comida por si acaso, pero a veces nos dan algo rico en el pueblo", añade.

El segundo pase, que suele ser más breve, dura alrededor de una hora y media. La cantante reconoce que los horarios y las condiciones pueden variar según el lugar y el día, y esto también afecta el precio de su actuación.

"Por eso el precio también varía, y en mi caso va de 150 a 200 euros", asegura Sydney, una cantidad que ayuda a dimensionar el esfuerzo y la exigencia de una noche completa de trabajo en las verbenas.

Para las 4:00, Sydney ya está de vuelta en casa después de una intensa jornada de trabajo. "Solemos acabar sobre las 3:00. Recogemos entre todos y para las 4:00 volvemos a la carretera camino a casa", concluye.

Su rutina refleja que detrás de la música y la diversión hay mucho esfuerzo, disciplina y dedicación, elementos que hacen que cada verbena sea un éxito tanto para los espectadores como para quienes la hacen posible.