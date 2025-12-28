Tomasa, jubilada de 70 años, comparte piso con 3 personas: "Tengo una pensión de 650€ y pago 250€ por la habitación"

Las claves nuevo Generado con IA Tomasa, jubilada de 70 años con una pensión de 650 euros, comparte piso con tres personas y paga 250 euros por una habitación. El dinero que le queda tras pagar el alquiler apenas le alcanza para comida y facturas, por lo que recurre a estrategias de ahorro en su día a día. Compartir vivienda le ayuda a combatir la soledad y ha logrado formar una pequeña familia con sus compañeros de piso. El porcentaje de personas que comparten piso con cuatro o más inquilinos ha aumentado del 6% en 2024 al 14% en 2025, afectando cada vez más a los mayores.

La pensión media en España asciende a 1.507,5 euros al mes, según los datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Esta cuantía, a su vez, va a seguir subiendo, según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que estima una subida del 2,6% en 2026.

Sin embargo, hay casos extremos de jubilados que perciben una pensión mínima y que, en consecuencia, su única alternativa es compartir piso porque los precios de la vivienda están disparados.

Un ejemplo claro es la situación actual de Tomasa, jubilada de 70 años que comparte piso con tres personas más, una mujer y dos hombres. "Tengo una pensión de 650 euros y pago 250 euros por la habitación", lo que supone que sólo le quedan 400 euros para los gastos de comida y el resto de facturas.

Compartir piso, remedio contra la soledad

Para llegar a fin de mes, aunque el margen es escaso, intenta gastar lo menos posible. "Hay que buscarse las mañas. Si tienes que comer bocadillo de mortadela, que está buenísimo, no pasa absolutamente nada. Voy al sitio más baratillo, cojo la leche y, si me voy quedando sin leche, le echo un poquito de agua", relata en una entrevista con Herrera en Cope.

Eso sí, en contra de lo que todo el mundo piensa, en este momento de su vida necesita compartir vivienda para combatir la soledad. "No me gusta vivir sola, me deprime y como he tenido momentos de querer quitarme del medio, no quiero", afirma.

Tomasa confiesa a Alberto Herrera, hijo del experimentado periodista Carlos Herrera, que no se imaginaba a su edad estar compartiendo piso como si fuera una joven veinteañera. No obstante, ha conseguido adaptarse e incluso verlo como una ventaja.

"Nos llevamos de maravilla. Aunque tengo mi familia de sangre, esta es mi familia pequeña. Me ayudan, yo ayudo en lo que puedo. Si uno plancha, el otro paga un café...Tienes que hacerte a la idea y tienes que ser muy positiva. Si no, la vida te come", manifiesta.

De hecho, la entrevistada desvela que la primera vez que se divorció "se quiso quitar la vida", pero que ahora, a sus 70 años es consciente de que la "vida es muy bonita" y con sus compañeros de piso puede sonreír.

Según Fotocasa, el porcentaje de inquilinos que comparten vivienda con cuatro personas o más ha pasado de representar el 6% en 2024 al 14% en 2025, más del doble en sólo un año. Y, según los testimonios recogidos por este diario, también es un fenómeno que afecta a las personas mayores.