Santiago ha elegido la profesión más demandada de España: faltan 700.000 como él y se ofrecen sueldos de 26.000 €

Las claves nuevo Generado con IA En España faltan 700.000 trabajadores en el sector de la construcción, especialmente jóvenes, lo que dificulta responder a la demanda de vivienda y obras. El relevo generacional es escaso: mientras en 2007 uno de cada cinco albañiles tenía menos de 30 años, hoy apenas representan el 5%. Santiago, albañil de 22 años, defiende la profesión y señala que los salarios pueden superar los 1.800 euros mensuales, llegando a más de 5.000 euros para autónomos. Muchos jóvenes descartan oficios tradicionales como la albañilería por priorizar estudios universitarios, lo que pone en riesgo el futuro del sector.

Según la Conferencia Confederación Nacional de la Construcción, se estima que en el sector faltan 700.000 trabajadores para así poder responder a la demanda de vivienda y obras previstas en España.

Esta escasez se debe en gran parte a que es un sector que ya no atrae a los jóvenes, lo que provoca un problema de relevo generacional y dificulta cubrir los puestos necesarios para llevar adelante los proyectos.

Sin embargo, Santiago Carpintero de 22 años, sí ha visto la albañilería como una opción laboral en la que formarse, crecer y asentarse. Lo suyo ha sido una pasión por el mundo de la construcción desde muy pequeño.

Faltan albañiles en España

En los últimos 20 años, el sector de la albañilería ha mostrado un evidente envejecimiento, según un informe de BBVA Research. Mientras que en 2007 uno de cada cinco albañiles tenía menos de 30 años, hoy los jóvenes apenas representan un 5% de los trabajadores.

Por el contrario, la proporción de trabajadores de más de 45 años ha crecido significativamente, pasando de poco más del 30% hace dos décadas a superar el 65% actualmente.

La presencia de nuevas generaciones de este oficio ha disminuido de forma drástica, dejando al sector sin un relevo claro y dificultando la llegada de mano de obra joven dispuesta a capacitarse y formarse en la profesión.

Por ello el caso de Santiago es bastante diferente: "En la ESO cuando no tenía exámenes, me iba a trabajar por las tardes a la obra. Incluso estudiando teleco, cuando no me apetecía estudiar, me iba a la obra".

A su corta edad empezó a cogerle el gusto a colocar ladrillos, armar paredes y poner cemento. "Es lo que realmente me gusta. Lo llevo como si no fuera un trabajo, como si fuera una rutina de lo que más me gusta", confesaba en el podcast Sector Oficios.

De acuerdo con portales como Jobted o tusalario, el sueldo de un albañil puede moverse entre los 1.200 y los 1.800 euros brutos al mes en función de su nivel laboral así como de su experiencia.

No obstante, en casos de albañiles autónomos, la remuneración puede ser incluso mayor, como señalaba Santiago en su perfil de redes sociales (@elalbañildetiktok): "Existe la creencia de que ganamos poco, pero con tres reformas mensuales puedo sacar más de 5.000 euros".

De hecho, a través de las redes, Santiago se dedica a promover a que los jóvenes se acerquen a este oficio antes de que se pierda. "Hemos creado un grupo de Whatsapp de gente joven en la construcción, en el que el rango de edad es hasta 30 años", apuntaba.

"Es un grupo super sano en el que la gente se entiende muy bien, nos damos consejos entre nosotros. Entras al grupo y ves que hay mucha gente como yo, con ganas", contaba.

El albañil incluso explicaba cómo, en muchos casos, algunos jóvenes descartan completamente estos sectores por centrarse únicamente en carreras universitarias, cuando hay muchas más oportunidades y opciones.

"Ahora toda la gente quiere estudiar, que es lo suyo, estudiar, pero también hay trabajos de toda la vida como carpintería, fontanería, albañilería, electricidad...que se están perdiendo", afirmaba.

Por esa razón, no duda en mostrar su opinión de hacia dónde va el sector de la construcción con esta falta de relevo generacional.

"Llega un momento que dices: ¿entonces en 20 años cómo se van a fabricar las casas si los que las estaban construyendo ya se han jubilado?", indicaba. "O se han dado de baja por estar minusválidos de lesionarse en la obra".

Incluso su predicción los situaba como una profesión demandada y mucho más valorada. "Soy partidario de que el día de mañana cuando no haya nadie, vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero con estos puestos", reflexionaba.