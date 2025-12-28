Marisa, vive en Valladolid y trabaja en Madrid: “Llevo 7 años despertándome a las 5:00 am para coger el primer tren”

Marisa, sanitaria que trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid. Antena 3

La crisis de la vivienda ha llevado a cada vez más españoles a tener que idear soluciones que les permitan tener un techo bajo el cual dormir sin dedicar más del 70% de sus sueldos al alquiler o la hipoteca.

Una de las soluciones que se ha vuelto muy común son las ciudades dormitorio. Estas son localidades en las cuales sus residentes viven porque el precio de los inmuebles les resulta asequible, pero no trabajan allí.

Este es el caso de Marisa, que vive en Valladolid con su pareja, pero trabaja en el Hospital de la Paz en Madrid, ya que, según comentó a Antena 3, la capital les resulta inviable económicamente.

"Madrid es inviable, imposible"

Marisa comentó a Antena 3 que debe despertarse todos los días a las 5:00 de la madrugada, ya que, de otra forma no llega al primer tren con destino Madrid con salida a las 6:30 horas: "Llevo 7 años así".

La optometrista señaló que considera que "Madrid es inviable": "Lo estuvimos barajando, el tener una vivienda allí. A lo mejor no la conseguimos porque las viviendas en Madrid están imposibles, es difícil compaginar todo allí", manifestó la sanitaria.

Chico entrevistado por 'Antena 3' sobre las ciudades dormitorio. Antena 3

Con esto, otro de los entrevistados por los periodistas demostró que esta práctica realmente no es tan absurda: "Hay mucha gente que prefiere despertarse una hora antes para ir a trabajar que gastarse 500 euros al mes en poder vivir allí".

Lo cierto es que un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en Valladolid es de 752 euros, y el precio de venta de ese mismo inmueble es de alrededor de 155.360 euros.

Una vivienda con las mismas dimensiones en Madrid supone un alquiler de 1.824 euros mensuales y un precio de venta de 460.640 euros.

Viendo la vasta diferencia y en vista de que en las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, los precios de los inmuebles han llegado a niveles desorbitados, los españoles prefieren madrugar y vivir en un lugar más barato.

Ahora bien, esto genera otro problema. El aumento de demanda en trenes, sobre todo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, ha ocasionado que los precios de los billetes aumenten.

Además de esto, la cantidad de viajeros ha hecho que sea prácticamente imposible reservar asientos: "Los trenes están llenos a prácticamente dos meses vista", comentó Marisa.

Tanto es así que los usuarios de esta ruta de Valladolid a Madrid han pedido a Renfe que abran más frecuencias en esta línea por la falta de asientos.

"Antes se movía aire, porque veías que el tren iba vacío y ahora va prácticamente lleno", confesó Carlos Perfecto, presidente de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad. "En Castilla y León dependemos del tren para ir a trabajar a Madrid", explicó Perfecto.

Carlos Perfecto, presidente de Usuarios Alta Velocidad. Antena 3

El Gobierno recientemente comunicó la entrada en vigor de un nuevo bono único que permitirá viajar por toda España por 60 euros al mes.

Dicha medida acabará por ser una solución económica para este tipo de usuarios que dependen de este medio para ir a trabajar. A falta de precios asequibles en la vivienda, es preciso aplicarlo en el transporte.