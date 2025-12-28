Javier, policía local con 5 años de experiencia, sobre su realidad: “Un principiante en mi municipio cobra 1.900€”

Las claves nuevo Generado con IA Javier, policía local con cinco años de experiencia, destaca que un principiante en su municipio puede ganar entre 1.800 y 1.900 euros al mes. El salario de los policías locales varía según el tamaño del municipio y la antigüedad, pudiendo llegar hasta los 3.000 euros en localidades grandes y con años de servicio. Contrario a la creencia popular, los policías locales no reciben comisiones ni pluses por poner multas; la ley les obliga a denunciar infracciones que presencian. Javier valora la estabilidad laboral y la posibilidad de trabajar en su ciudad, aunque reconoce la desventaja de la escasa movilidad entre municipios una vez obtenida la plaza.

Javier es un policía local que se centró en esta carrera por tradición familiar y por trabajar en su ciudad de origen. Así, relató en el podcast No me Cuentes Películas sus experiencias en los cuerpos de seguridad.

De esta manera, hizo énfasis en su rutina y que, contrario a la creencia de muchos españoles, los policías no reciben comisiones ni pluses por las multas, pero la ley obliga a denunciar las infracciones vistas.

Además, detalló que el salario de un policía local varía dependiendo de si se encuentra en un municipio grande, pero puede ser entre 1.200 y 1.900 euros para aquellos que acaban de entrar en los cuerpos de seguridad.

"Vivimos muy bien"

El policía local comenzó explicando de dónde nació su motivación para dedicarse a este trabajo: "En mi familia hay varios, estamos en casi todos los cuerpos de Guardia Civil, de Policía Nacional y ahora de policía local también".

Además, agregó que su otra motivación fue que "era la mejor opción para poder quedarme en casa porque la policía local te permite presentarte en tu municipio, aprobar, sacar plaza y quedarte ahí para siempre, asciendas o no asciendas".

Con esto, se sinceró sobre el trabajo en este sector y explicó que a pesar de que "veo más beneficios porque a mí mi trabajo me encanta", es cierto que sí existen algunos inconvenientes a considerar.

"Desventaja, veo igual la movilidad reducida", señaló haciendo referencia a la incapacidad de estos agentes de cambiar de municipio. Como dijo anteriormente Javier, aunque se ascienda, deben quedarse allí.

"Si tú por ejemplo lo dejas con tu pareja y quieres irte de la ciudad porque no puedes más, te tienes que quedar igual", comentó el policía.

Aprovechó también para revelar cómo es su rutina: "Los turnos de mañana, a las 7:00 tienen que estar listos para el servicio, cuando entras a la sala tenemos un briefing que, por ejemplo, la Policía Nacional del municipio en el que trabajo no lo tiene".

"En ese briefing lo que hacemos es ver qué ha sucedido en el día o días anteriores y te dicen la patrulla que tienes, porque en tráfico no son fijas las parejas, en qué sector y te asignan labores específicas que tengas para el turno", desveló Javier.

Una vez concluido el briefing, cada policía se incorpora a sus labores diarias. Sobre esto, comentó también que existen ciertas rutinas: "Los domingos por la mañana siempre montamos un control de alcoholemia a las 7:30 u 8:00 de la mañana".

"Terminamos el control de alcoholemia, vas, te tomas el cafetín de 5 o 10 minutos, y tenemos que ir a las zonas de carga y descarga, tenemos que ir a una zona en el polígono industrial donde hacen carreras a estas horas y luego atender llamadas", especificó Javier.

De esta manera, aprovechó el espacio de confesión y decidió desvelar un dato importante: cuántas denuncias salen por radares en un turno. "Mi récord personal son 97 denuncias en un turno y el récord de la policía local creo que está en 140 denuncias en un turno", reveló.

Aprovechando el tópico de las multas, quiso esclarecer un difundido mito sobre los policías: "Si me llevase comisiones por las multas tendría el piso pagado, no nos llevamos nada ni tenemos pluses, ni nos dan un sobresueldo al final del mes por haber puesto nada".

"La cosa es que la Ley de Tráfico te obliga a denunciar las infracciones que veas y al final muchas de las formas que tienen de medir nuestro trabajo es a través de las denuncias", manifestó el agente.

Por otro lado, habló sobre el sueldo de los policías locales. Este varía dependiendo del tamaño del municipio y de la antigüedad: "Te puedo hablar de donde yo trabajo, porque a ti el que te paga es el ayuntamiento, entonces tienes un sueldo mínimo y de ahí vas sumando complementos", calculó.

"El sueldo de alguien que acaba de entrar en el municipio en el que yo trabajo son unos 1.800, 1.900 euros y según van pasando los años te vas metiendo trienios y más cosas", comentó.

Acotó que en municipios muy pequeños se gana menos: "Unos 1.200, 1.300, 1.400 euros más o menos, son municipios muy pequeñitos, a lo mejor en poblaciones de 4.000 o 5.000 habitantes en las que hay dos o tres policías".

Sin embargo, a pesar de la diferencia salarial, destacó que "trabajan acorde a lo que están cobrando (...), pero puedes estar cobrando 2.000 euros y en el municipio de al lado cobras 1.200 euros".

Javier, policía local con 5 años de experiencia, sobre su realidad: “Un principiante en mi municipio cobra 1.900€”

"Antes el municipio en el que más ganaba la policía local era uno al lado de donde trabajo yo, pero hace tiempo, ahora creo que es Marbella y a lo mejor un tío que ya lleve sus años trabajados con unos cuantos trienios, te puedes estar metiendo 3.000 euros", resaltó el agente.

Con esto, concluyó con un consejo para aquellos que se planteen esta línea de trabajo: "Que no se lo plantee más y que lo haga, vivimos muy bien y tenemos un trabajo que es súper gratificante, desde mi punto de vista".