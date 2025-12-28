Isaac, dueño de una empresa de compraventa de oro: "Vendemos un lingote cada 2 minutos, el precio va a seguir subiendo"

Isaac Sánchez, CEO de la empresa de compraventa de oro 'Tu Oro Vale Más'. Telecinco

El precio del oro sigue disparado en este 2025. Tras el récord histórico alcanzado en octubre, ha vuelto a repuntar hasta superar por primera vez en la historia los 4.400 dólares la onza.

Isaac Sánchez, CEO de una empresa de compraventa de oro, señala que este incremento progresivo se debe al contexto geopolítico de incertidumbre actual. Las políticas imprevisibles de Trump, la amenaza de Tercera Guerra Mundial o la erosión de las democracias occidentales hace que un valor refugio como el oro sea todavía más valioso.

En una entrevista con el programa La Mirada Crítica, el joven empresario ha destacado que la sociedad española es consciente de cómo afecta el aumento imparable de los precios en su bolsillo, por lo que se ha producido un cambio de mentalidad. Ahora los ciudadanos se refugian en el oro para combatir la inflación. "Vendemos un lingote cada dos minutos", asegura el CEO de Tu Oro Vale Más.

El oro seguirá subiendo

"La gente está entendiendo por fin que hay muchísima inflación, que su dinero vale menos, que los ahorros que tenemos en la cuenta no nos generan ninguna rentabilidad y la gente viene a las tiendas para comprar este valor refugio", sostiene.

Entonces, ha comprobado de primera mano cómo diferentes públicos se han sumado a la ola de este metal precioso, cada vez más preciado. De hecho, asegura que hay muchas posibilidades de compra, desde "lingotes de 500 euros a los 120.000 euros que vale un kilo", por lo que no hace falta disponer de un poder adquisitivo muy alto.

Los motivos principales para que la onza marque cifras nunca vistas son la incertidumbre política, económica y social y, además, el aumento generalizado de los precios. Por eso "llevamos un año de 60% de subida y todo el mundo se está acercando a comprar lingotes", señala Óscar.

Explica ante los micrófonos de Telecinco que "ahora hay mucha tensión entre Estados Unidos y China, entonces esto debilita al dólar y la FED -Reserva Federal- ha anunciado una bajada de los tipos de interés, por lo tanto seguirá habiendo inflación y, como el dinero vale menos, el oro seguirá subiendo".

La plata, también de récord

El oro siempre ha sido una opción segura de inversión, ya que es muy estable; sin embargo la plata, un material destinado a un uso más industrial, también ha marcado una gran subida inesperada en este final de 2025.

"Históricamente, por cada 50 onzas de plata te podías comprar 1 de oro. A principios de año veíamos que esta relación era 90 a 1, pero ahora esta relación está en los 65 a 1, por lo que la plata está subiendo", concluye.