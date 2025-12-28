Confirmado por la Seguridad Social: "Hasta 95 € menos en tu nómina a partir de enero por esta cotización adicional"

Las claves nuevo Generado con IA El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es una cotización adicional obligatoria que afecta a todos los trabajadores, asalariados y autónomos, desde 2023. A partir de enero de 2026, la aportación del MEI subirá, pudiendo descontar hasta 95 euros mensuales en nóminas de sueldos altos; el porcentaje a pagar dependerá del salario. El MEI busca reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones ante el envejecimiento poblacional, especialmente con la llegada masiva de jubilados de la generación del baby boom. Esta cotización no incrementa la futura pensión, ya que no es computable a efectos de prestaciones, y su objetivo es mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la segunda reforma de las pensiones mediante el Real Decreto-ley 2/2023, donde fue aprobado el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Esta es una cuota adicional que ha sido creada para rellenar la "hucha de las pensiones", la cual no se trata de un pago único, sino que consiste en una aportación mensual en la nómina que afectará a todos los trabajadores y que subirá a partir del 1 de enero de 2026.

Este mecanismo es obligatorio y afecta a todos los trabajadores, ya sean asalariados o autónomos que coticen para su jubilación, sin importar el dinero que ganen. Se trata de un porcentaje del sueldo, por lo que cuanto más alto sea el salario, mayor será la aportación, aunque existe un tope máximo legal para el cálculo.

Aportación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional

La cantidad que se descuenta en la nómina no es una cifra fija. En el año 2026, la cuota total del MEI subirá al 0,9%, pero al trabajador solo le corresponderá pagar el 0,15%. Este tanto por ciento se calcula sobre la base de cotización del empleado.

Solo aquellos que tengan sueldos muy elevados, que sean iguales o superiores a la base máxima, que se estima en unos 63.180 euros al año para 2026, pagarán el máximo en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cifrado en unos 95 euros. El resto de trabajadores aportará una cantidad inferior y proporcional a su sueldo.

La aportación del MEI comenzó en el año 2023, suponiendo una cotización total del 0,60%, en el que la empresa aportaba el 0,50% y el trabajador un 0,10%, mientras que en 2024 alcanzó el 0,70% (0,58% empresa – 0,12% trabajador) y en el presente año 2025 fue del 0,80% (0,67% empresa – 0,13% trabajador).

En 2026, la cotización total será del 0,90%, de los cuales un 0,75% será aportado por la empresa y un 0,15% por el trabajador, pero no será la única subida, pues en los próximos años lo hará para llegar al 1% en 2027 (0,83% empresa – 0,17% trabajador) y al 1,10% en 2028 (0,92% empresa – 0,18% trabajador).

A partir del año 2029 y hasta 2050, en un principio se ha fijado una cotización total del Mecanismo de Equidad Intergeneracional del 1,20%, siendo un 1% aportado por la empresa y un 0,20% por parte del trabajador.

Un punto a considerar es que la propia norma recalca que esta cotización no es computable a efectos de prestaciones, lo que significa que esta aportación adicional no incrementa la cuantía de la futura pensión a percibir por el trabajador.

Cómo y cuándo se aplica el MEI

En lo que respecta a saber cómo y cuándo se aplica la deducción por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, se debe tener en cuenta que el trabajador no debe hacer nada, ya que la propia Tesorería General de la Seguridad Social se encarga de aplicar esta aportación automáticamente, y es la empresa la que lo descuenta de la nómina cada mes.

De esta forma, millones de trabajadores verán cómo esta aportación al MEI sigue subiendo, como parte de una medida que el Gobierno asegura que ha sido tomada con la finalidad de preservar el equilibrio entre generaciones y "fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo".

Con el MEI se quiere llenar el Fondo de Reserva, más conocido como la "hucha de las pensiones", para poder pagar las pensiones cuando haya más personas jubiladas en el futuro.

Garantizar las pensiones de los más jóvenes

Este impuesto, que como decimos, se incluye en la nómina de los trabajadores fue impulsado por el Gobierno como respuesta al envejecimiento de la población en España. Se convierte de esta manera en una herramienta adicional para afrontar el reto que supone la sostenibilidad de las pensiones.

El momento actual tiene la particularidad de que, en cuestión de pocos años, accederán a la jubilación la generación del baby boom, que es la generación de jubilados potenciales más grande de la historia del país.

La medida busca poder hacer frente a los desafíos que supone la llegada masiva de jubilaciones y poder así realizar un reparto equitativo del esfuerzo económico que habrá que realizar. En este caso, a través de las cotizaciones mensuales de trabajadores y empresas, se refuerza la sostenibilidad del sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social.

Además, con su actualización periódica, también puede ser de gran ayuda para poder hacer frente a los efectos de la inflación. La finalidad de este instrumento es el de tratar de garantizar el mantenimiento del sistema en las próximas décadas y no condenar a los más jóvenes a pensiones más modestas en el futuro.

El MEI llegó para sustituir al factor de sostenibilidad, incorporando una serie de indicadores que ofrecen una imagen más fiable del reto del envejecimiento de la población. Este mecanismo contempla dos componentes, el primero basándose en una cotización adicional con el fin de nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El segundo contempla una batería de medidas que se irán desplegando en función de la previsión de gasto en pensiones para el año 2050. De esta forma, se trata de una cotización a la que los trabajadores deben hacer frente cada mes y cuyo porcentaje irá en aumento a medida que vayan pasando los años.