Confirmado por el Gobierno: estos ciudadanos tendrán un descuento de más del 50% en la factura de la luz en 2026

Son muchos los cambios que el Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros y que, posteriormente, han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por ejemplo, aquellas personas que perciban prestaciones por desempleo no tendrán la obligación de hacer la próxima declaración de la Renta. Asimismo, se amplía la prohibición de desahuciar de su vivienda a personas consideradas vulnerables.

Otra medida es la prórroga de la protección energética para aquellos hogares que tienen pocos ingresos. Al igual que la del desahucio, su fecha de validez caducaba el 31 de diciembre de 2025. Y se amplía para 2026.

Bono social eléctrico

Con la aprobación de la prórroga, el conocido como bono social eléctrico se amplía durante otro año más, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Conviene recordar que el origen de la medida está en el Real Decreto 897/2017. En el mismo, se definían tanto los considerados como hogares vulnerables como los hogares vulnerables severos.

Así, para considerarse hogar vulnerable, el requisito fue que “su renta o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;

También a “2 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar; y a 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

¿Cuáles son los descuentos? En el caso de vulnerables severos, llegan hasta el 57,5%; para el resto, se queda en el 42,5% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

Para aquellas personas en riesgo de exclusión social, tendrán el suministro garantizado. Es decir, que no podrán cortarles la luz, el agua o el gas.

Aquellas personas que ya se beneficiaban de la medida no tendrán que hacer ningún tipo de papeleo.