Abel, camarero en España, sobre su salario: "Trabajo 30 horas a la semana y gano 1.200 euros al mes, estoy bien pagado"

La hostelería ha logrado convertirse en uno de los sectores clave en España debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan cada año.

Sin embargo, a pesar de su importancia para la economía española, son muchos los camareros, cocineros o barman que califican de precarios estos puestos por sus largas jornadas de trabajo, el estrés constante y las bajas remuneraciones.

Así, el joven Abel reveló cómo siendo camarero en Barcelona está contento con sus condiciones laborales trabajando 30 horas a la semana.

Camareros en España

La hostelería es uno de los sectores económicos más importantes en España, representando una parte significativa del PIB y generando millones de empleos directos e indirectos.

Restaurantes, bares, cafeterías y hoteles atraen tanto al turismo nacional como internacional, convirtiendo al país en un referente mundial en gastronomía y ocio.

Este auge ha mantenido una alta demanda de trabajadores, desde cocineros hasta personal de sala, especialmente en ciudades grandes y destinos turísticos.

No obstante, a pesar de su relevancia económica, la hostelería es conocida por sus condiciones laborales precarias.

Muchos camareros y trabajadores de sala enfrentan salarios bajos, contratos temporales o a tiempo parcial, jornadas largas y horarios fragmentados, que dificultan la conciliación familiar y personal.

Además, la inestabilidad del empleo y la dependencia del turismo hacen que estos puestos sean especialmente vulnerables a crisis económicas o estacionales.

De ese modo, son muchos los que ven la hostelería no como su profesión en la que crecer a futuro, sino como una oportunidad laboral a compaginar con otra actividad como el estudio.

Un caso así es el de Abel, un joven que respondió a las preguntas del perfil de YouTube de Talentmatch.es, y señaló cómo trabajando en el sector hostelero consigue unos ingresos con unas condiciones que ve con buenos ojos.

"Soy camarero y estudio una carrera", afirmaba. "Trabajo unas 25 horas semanales. Con propinas y todo puedo ganar unos 1.200 euros al mes. Estoy bien pagado. Sinceramente me considero clase media-baja".

En el caso de Abel, el joven se encuentra estudiando Dirección Hotelera Internacional. "Me cuesta 9.000 euros al año. Por suerte tengo a mis padres que me ayudan un poco, si no, con lo que gano aquí a media jornada no me da", confesaba.

La situación de Abel refleja cómo la hostelería puede ofrecer oportunidades laborales flexibles que permiten combinar trabajo y estudios, aunque con limitaciones económicas importantes.

Si bien algunos trabajadores logran ingresos suficientes para cubrir parte de sus gastos, la mayoría continúa enfrentando salarios bajos, contratos temporales y jornadas irregulares.

Esto evidencia la necesidad de políticas que mejoren la estabilidad y las condiciones laborales en un sector clave para la economía y el turismo en España.