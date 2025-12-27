Yan fabrica cápsulas para vivir y las vende a 32.900 €: "Estoy construyendo una de 120 m², es una solución a la vivienda"

Montaje con una imagen de Yan y una imagen de las cápsulas para vivir. iStock

Es una realidad que España vive un serio problema de vivienda que dificulta el acceso a este derecho fundamental de los ciudadanos españoles.

Por ello, con la idea de solventar esta situación, son muchos los que se reinventan y plantean soluciones como los mini pisos o las cápsulas para vivir.

En este segundo caso, Yan es todo un experto en ello. El empresario se dedica a construir estas viviendas con un tamaño de unos 15 metros cuadrados y un precio de 32.900 euros.

Nueva vivienda: cápsulas

El problema de la vivienda en España se ha intensificado en la última década debido al encarecimiento del alquiler, la falta de vivienda pública y la presión del turismo en las grandes ciudades.

En este contexto han surgido nuevas soluciones alternativas, como las cápsulas para vivir inspiradas en modelos asiáticos y adaptadas a las necesidades de quienes buscan un alojamiento temporal y económico.

Estas cápsulas —habitaciones mínimas pero funcionales— se han presentado como una respuesta práctica para personas con un deseo de independencia y que no quieren asumir la hipoteca de una vivienda corriente.

Uno de los fabricantes de estas viviendas es Yan, un empresario que contó su experiencia en el canal de YouTube de Diego Revuelta.

"La verdad que las construyo porque es mi pasión", aseguraba Yan. "Me encanta hacer habitaciones pequeñas, construcciones pequeñas".

El precio de algunas de estas viviendas roza los 32.900 euros con las luces LED. "Aquí tenemos una parte que es como un cuarto de estar, proyectores, televisiones, lo montamos como quiera", mostraba el empresario.

"Es una solución a la vivienda sobre todo, pero hay muchísimas alternativas para esto".

Por tanto, ¿son viviendas que pueden llegar a sustituir el hogar de una persona que busca mudarse? ¿Qué perfil tienen estas cápsulas?

Yan no tuvo dudas al respecto: "Gente que tiene una segunda parcela porque tiene independencia en el campo o donde vayan. Hay gente que lo ha hecho con vistas al mar en Barcelona. Se puede poner tanto en terrenos rústicos como en terrenos urbanizables. Esta la vamos a llevar a Alemania".

Además, si bien el precio de una vivienda 'pequeña' de 15 metros tiene un precio de 32.900 euros, las hay por un precio inferior. "Tenemos otra de 24.900 euros pero no entra la cocina", apuntaba.

"Incluso tenemos unos modelos que se unen. Imagínate este que tiene 6 metros de largo, pues que viniesen el contenedor estos dos y nosotros los unimos aquí en el sitio y en vez de tener 2,15, tienes 4,30 de ancho que te da mucho más espacio".

De tal manera, estas cápsulas se pueden llegar a unir y mezclar, provocando que se construyan viviendas de hasta 120 o 140 metros cuadrados.

"Si te quisieras hacer una de 250 metros cuadrados, podría. Te haría un chalet que sería de este estilo. Ya tenemos algunos hechos, pero también hacemos soluciones grupales como urbanizaciones", reconoce Yan.

"Las unimos entre ellas y hacemos casas mucho más grandes. Esta tiene 40 metros cuadrados pero estamos haciendo 120 o 160 metros cuadrados unidas".

De tal manera, el éxito en las cápsulas para vivir es un negocio innegable. "Hay particulares que lo requieran como alternativa habitacional", afirmaba. "Tenemos 2.000 clientes. Hay gente que le encantan cuando viene aquí, sobre todo que lo pueden diseñar conmigo las distribuciones interiores según sus necesidades".