Virginia, española que trabaja limpiando minas en Australia: "Por 7 días en el turno de noche gano 2.500 euros"

Fotomontaje de Virginia en su trabajo en un campamento de minas en Australia. Redes Sociales

Ante la situación económica actual de España, donde la mayoría de jóvenes tienen un salario insuficiente para independizarse por los elevados precios de la vivienda, muchos optan por emigrar, ganar nuevas experiencias y ahorrar una cantidad de dinero razonable para volver a España.

Uno de los destinos favoritos es Australia, a pesar de que está a 14.000 kilómetros de distancia e implica alejarse de la familia y de los amigos por mucho tiempo. Virginia, gaditana que vive en Perth, se lanzó a la aventura y trabaja en una de las actividades económicas más potentes del país.

Periodista y comunicadora de profesión, ahora está inmersa en el servicio de limpieza de las minas australianas. Cuenta que gana "por siete días de trabajo en el turno de noche 2.500 euros", que equivale a 7.500 euros si trabajase 21 días a lo largo del mes.

Su trabajo con mayor remuneración

Cifra muy superior a los salarios actuales en España, donde el salario medio ronda los 2.300 euros brutos al mes y el mediano -el sueldo que más españoles cobran- oscila alrededor de los 1.900 euros brutos al mes.

Es cierto que recibe un suplemento por nocturnidad y que son jornadas de 12 horas –con descansos–, pero la diferencia salarial sigue siendo abismal con nuestro país. Así, en su cuenta de TikTok (@virgsanz), ha preguntado a sus seguidores "¿qué os parece esta cifra por llenarte de mierda?", aunque aclara que otros días son más tranquilos y sólo se dedica a regar la mina.

Eso sí, en algunas ocasiones prefiere realizar una actividad más intensa, aunque requiera más esfuerzo. "Hay días que me los paso enteros en el camión cisterna y nos dedicamos a regar la mina para que no se levante el polvo y estoy muy tranquila. Pero de vez en cuando se agradece que me pueda mover porque si no las horas se te pasan muertas", reflexiona Virginia.

Algunos seguidores le han respondido diciendo que esa remuneración, teniendo en cuenta que trabaja de noche, no es tan elevada. En respuesta, la gaditana ha dicho que en sus empleos anteriores en el sector servicios en el país del canguro, ya sea en hostelería o como personal de limpieza, "cobraba unos 1.500 euros a la semana".

Y añade con contundencia: "Para gustos colores, pero que este trabajo está bien pagado es una verdad como un templo".

Las minas australianas son yacimientos de extracción de recursos minerales valiosos que son una parte fundamental de la economía del país. Los mineros residen en el campamento y se encargan de realizar las labores de extracción. No obstante, hay más personal, como Virginia, que realiza otras tareas relacionadas con el funcionamiento de la mina.