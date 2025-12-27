José Elías (49), lanza un duro mensaje a los jóvenes: “Se indignan por tener un horario de toda la vida”

Las claves nuevo Generado con IA José Elías critica la actitud de los jóvenes actuales hacia el trabajo, considerando que ven un horario de ocho horas como esclavitud. El empresario lamenta que se esté normalizando la queja y que muchos jóvenes se sientan víctimas del sistema por cumplir jornadas laborales tradicionales. Según Elías, esta mentalidad generará consecuencias graves como la creencia en derechos sin obligaciones, el gasto de dinero público y el aumento de la deuda. El millonario advierte que esta actitud tendrá un impacto negativo en las futuras generaciones, que heredarán tanto la deuda económica como la visión negativa del esfuerzo laboral.

JASP (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados). Ese era el lema de un anuncio publicitario que triunfó hace ya unos cuantos años. Más tarde, se hizo popular una acepción sobre este colectivo: nini (ni estudia ni trabaja). ¿Ninis o JASP? ¿Qué más hay hoy?

El millonario José Elías no lo duda y lo tiene claro: “Hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas al día”.

Y el propietario de la cadena de congelados La Sirena y participante en otras firmas como Atrys Health, Ezentis o Healthline Food añade: “Últimamente veo gente que se indigna por tener un horario comercial de toda la vida”.

Esclavos de la sociedad

En la red social X (antes Twitter), el empresario se muestra indignado por la actitud de los jóvenes: “Les ofrecen trabajar de lunes a viernes, parando para comer, y dicen que la sociedad los quiere esclavizar”.

Por esta circunstancia, se hace la siguiente pregunta: “¿Qué nos pasa en la cabeza?”. Sobre todo cuando le vienen a la memoria momentos de cuando era un niño.

“Mi padre hizo ese horario toda su vida y sacó a su familia adelante sin creerse una víctima del sistema”, rememora Elías. ¿Dónde está el problema?

Desde su punto de vista, el mismo radica en que “estamos normalizando la queja. Estamos dándole voz a discursos que nos van a llevar a la mierda”.

Una situación que no sólo afecta al presente, sino que tendrá consecuencias en el futuro: “Esta mentalidad de todo me ofende y todo es mucho esfuerzo tiene consecuencias graves”, apunta. ¿Cuáles son?

A su entender, tres. La primera, ”creer que tenemos derechos infinitos sin obligaciones”; la segunda, “dilapidar dinero público que no tenemos”; y, la tercera, “generar una deuda que no vamos a pagar nosotros”.

Fruto de toda esta situación, hay una doble vertiente. Por un lado, “es muy fácil vivir así”. Pero, por otro lado, “la factura la van a pagar nuestros hijos”.

Ante esta tesitura, muestra su descontento. “Lo triste es que, además de dejarles la deuda económica, les estamos enseñando que esforzarse 8 horas al día es una tortura”, concluye.