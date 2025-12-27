Confirmado por la Seguridad Social: a partir del 1 de enero de 2026 hay dos semanas extra de permiso retribuido

Montaje de la ministra Elma Saiz y una pareja con un bebé.

El 1 de enero de 2026 miles de familias tendrán la opción de contar con un nuevo permiso retribuido de dos semanas. En concreto, y según los datos de la Seguridad Social, los potenciales beneficiarios serán más de 365.000 personas.

Estas personas disfrutarán de dicho permiso para que puedan cuidar de sus hijos de hasta 8 años. Y afectará a aquellos padres cuyos hijos hayan nacido, o hayan sido adoptados, desde el 2 de agosto de 2024.

Además, y tal y como han reconocido desde la Seguridad Social, se trata de un derecho autónomo. Es decir, que es totalmente compatible con el resto de semanas que todas las familias disponen por el nacimiento y cuidado de sus hijos.

Cómo acceder al permiso

Si echamos la vista atrás, esta medida forma parte de un paquete que el Gobierno sacó a la luz durante el pasado verano.

Y es que, además de este permiso extra retribuido de dos semanas, lanzó otras medidas como la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 17 semanas, por ejemplo.

Asimismo, sumó otras dos semanas más por cada hijo en caso de partos múltiples o adopciones. Y también posibilitó que parte del permiso pueda disfrutarse incluso más allá del primer año de vida del bebé.

Todas estas medidas enmarcadas en la intención del Gobierno de flexibilizar más todo lo que tiene que ver con la conciliación familiar.

¿Cómo acceder a este nuevo permiso? Las familias interesadas lo tienen fácil ya que el proceso será totalmente telemático.

Simplemente, tendrán que acceder al portal de prestaciones de la Seguridad Social con un máximo de 15 días de antelación. Eso sí, hay un requisito previo que debe cumplir la empresa y que será obligatorio.

Dicho requisito es que la empresa deberá haber remitido con anterioridad un certificado a la Seguridad Social en el que se debe especificar la fecha exacta de inicio y final del permiso retribuido al que se quiere acceder.

Si el trabajador es autónomo, deberá solicitarlo directamente a la Seguridad Social. En su caso, sólo deberá indicar el periodo en el cual va a usar dicho permiso.