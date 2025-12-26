Carlos, ganadero de 39 años, sobre la falta de mano de obra en el campo: "Los españoles no quieren trabajar en ello"

Montaje de Carlos García y una imagen de un ganadero junto a sus vacas. Telecinco/iStock

Las claves nuevo Generado con IA En los últimos 10 años han cerrado un 40% de las explotaciones ganaderas de leche en España, quedando solo 16.000 granjas activas. La falta de relevo generacional es grave: el 72% de los ganaderos tiene más de 52 años y solo el 3,5% es menor de 35. Carlos García, ganadero de 39 años, destaca la dificultad para encontrar mano de obra española y la dependencia de trabajadores extranjeros en el sector. El cierre de granjas podría obligar a importar más lácteos, que suelen ser más baratos pero de menor calidad que los nacionales.

El precio de la leche podría ver un incremento en el futuro que se uniría al que ya se está produciendo actualmente con los huevos o el pollo por la gripe aviar. El motivo es que en los últimos 10 años se han reducido un 40% las explotaciones ganaderas en España dedicadas a la producción de leche, siendo más necesaria que nunca la importación.

Actualmente, según datos de la Organización Interprofesional Láctea (INLAC), hay 16.000 granjas de leche en el país. Sin embargo, la cifra podría seguir bajando porque los cierres se acumulan por la falta de relevo generacional, ya que el 72% de los ganaderos tienen más de 52 años y sólo el 3,5% tiene menos de 35 años.

En este contexto, existe una excepción. Se llama Carlos García, tiene 39 años y se ha puesto al frente de la granja familiar. Aunque se muestra pesimista por el futuro del sector, ya que no hay trabajadores suficientes. "Los españoles no quieren trabajar en ello", afirma sin tapujos en una entrevista realizada por los Informativos Telecinco.

Mano de obra extranjera

Por eso, cuenta que sólo tiene trabajadores extranjeros en su plantilla. Así, como ocurre en otros oficios manuales como la albañilería, fontanería, construcción y hostelería, cada vez es más importante la mano de obra extranjera para cubrir las ofertas de trabajo.

Carlos se ha reincorporado de nuevo al oficio tras haber estado varios años trabajando como mecánico de aviones. Ha relevado a sus padres en un negocio clave para proveer a la sociedad de lácteos, uno de los nutrientes básicos más importantes del día a día.

Narra que en la zona donde vive se han ido reduciendo progresivamente las explotaciones ganaderas de producción de leche. "Sólo quedamos cuatro granjas de leche en Colmenar, dos de ellas no tienen relevo generacional y sólo me voy a quedar yo", manifiesta.

En este sentido, el presidente de INLAC, Javier Roza, ha expresado la importancia de que los jóvenes se incorporen al mundo del campo. No necesariamente como ganaderos o agricultores, sino que también emprendan e inviertan en negocios relacionados con este sector.

Importación más barata y de peor calidad

"Necesitamos que se incorporen nuevos jóvenes, nuevas explotaciones, para poder garantizar que esa demanda que existe y va a seguir existiendo pueda abastecerse", expresa Roza.

Si no se consigue y se siguen produciendo cierres de granjas de leche, España deberá recurrir todavía más a la importación de lácteos del extranjero, que son más baratos pero de una calidad inferior a los productos españoles.