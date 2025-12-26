Atento si juegas a la Lotería del Niño: estas son las terminaciones que más han ganado en la historia del sorteo

Las claves nuevo Generado con IA El sorteo de la Lotería del Niño se celebra el 6 de enero y repartirá 770 millones de euros en premios. Las terminaciones que más veces han ganado el primer premio son el 0 (14 ocasiones), el 7 (10 veces), y el 1 y el 5 (9 veces cada uno). En la edición de 2024, el primer premio fue para el número 94974, que terminó en 4, aunque esta no es de las terminaciones más frecuentes. Actualmente, el sorteo cuenta con 55 series de 100.000 billetes y tres grandes premios, siendo más probable ganar un premio en el Niño que en la Lotería de Navidad.

El próximo 6 de enero, coincidiendo con la celebración del Día de Reyes y en pleno ambiente de regalos y roscones, tendrá lugar el esperado sorteo extraordinario del Niño, que repartirá un total de 770 millones de euros en premios entre miles de participantes de toda España.

Ante una cifra tan elevada, son muchos los jugadores que intentan encontrar pistas o patrones que les ayuden a acertar los números premiados: al primer premio, dotado con 2 millones de euros por serie; el segundo, con 750.000 euros; y el tercero, con 250.000 euros por serie.

Uno de los criterios más habituales a la hora de escoger un número es la frecuencia con la que se repiten determinadas terminaciones. En el sorteo del Niño, acertar la terminación del primer premio garantiza un premio de 200 euros por serie, es decir, 20 euros por décimo.

¿Qué terminaciones tocan más en la Lotería del Niño?

El sorteo del Niño se lleva celebrando cada año desde su institucionalización en el año 1941. En su última edición 2024, el primer premio fue para el número 94974 y estuvo muy repartido. Se vendió en Madrid, Valencia, Pontevedra o Cádiz, entre otras localidades.

Sin embargo, pese a que la última vez el ganador acabó en 4, ese número no es de las terminaciones que más primeros premios se ha llevado.

Ese número es el 0, que ha estado 14 veces en la última cifra del número ganador. La última vez fue en 2021 con el 19570 y antes en 2009, 2002, 1988, 1986, 1984, 1979, 1969, 1962, 1959, 1956, 1954, 1952 y 1950.

Después iría el 7, que ha estado 10 veces en la última cifra ganadora, y cerrando el podio el 1 y el 5 con 9 veces.

Terminación Número de veces ganador 0 14 (1950, 1952, 1954, 1956, 1959, 1962, 1969, 1979, 1984, 1986, 1988, 2002, 2009, 2021) 7 10 (1943, 1951, 1965, 1992, 1997, 2000, 2001, 2006, 2008, 2015) 1 9 (1944, 1946, 1955, 1957, 1964, 1974, 1989, 1991, 1996) 5 9 (1967, 1968, 1971, 1975, 1978, 1987, 2013, 2018, 2022) 4 8 (1941, 1942, 1966, 2007, 2014, 2016, 2017, 2024) 6 8 (1947, 1949, 1958, 1963, 1976, 1980, 1994, 2003) 2 7 (1945, 1953, 1983, 1990, 1998, 2019, 2020) 9 7 (1972, 1977, 1982, 1985, 1995, 2004, 2005) 8 7 (1960, 1961, 1973, 1999, 2010, 2012, 2025) 3 5 (1948, 1970, 1981, 2011, 2023)

En su primera edición, el sorteo constaba de cuatro series de 42.000 billetes cada una a un precio de 15 pesetas el décimo y 150 pesetas el billete. En aquel entonces se vendieron más de 160.000 billetes y se alcanzó una recaudación total que superó las 25 millones de pesetas.

En dicho sorteo, el primer premio era de 500.000 pesetas por serie; un segundo de 300.000 pesetas; un tercero de 150.000; un cuarto de 75.000; y un quinto de 50.000 pesetas.

Hoy en día, el sorteo es muy diferente. Se emiten 55 series de 100.000 billetes y solo hay tres grandes premios. No obstante, a diferencia de la Lotería de Navidad, se premian bastante las terminaciones, extracciones y reintegros. Por esa razón es que es más probable llevarse un premio en el Niño que en el 'Gordo'.