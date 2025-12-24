Roger, dueño de un negocio de tartas de queso con 23 años: "Las vendo a 99 céntimos y genero 99 puestos de trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA Roger, un joven de 23 años, es el fundador de 99cheesecake, una cadena de tartas de queso que ya ha generado 99 puestos de trabajo en España. El negocio se destaca por vender tartas de queso clásicas y cremosas a solo 99 céntimos, lo que las convierte en las más baratas del país. 99cheesecake cuenta con locales en ciudades como Barcelona, Valencia, Pamplona y recientemente ha abierto uno en Madrid. Además de la tarta clásica, ofrecen cinco sabores distintos como Lotus, choco blanco, cuatro quesos, cookies and cream y una variedad premium mensual.

"Tengo 23 años y genero 99 puestos de trabajo". Así de orgulloso se muestra en redes sociales Roger, el joven emprendedor que a su edad triunfa por toda España con sus famosas tartas de queso por menos de un euro.

Y esque este desconocido empresario es el fundador de 99cheesecake, un negocio que no para de crecer en toda España y que da trabajo ya a casi 100 personas.

La clave de su éxito está en una idea tan sencilla como ofrecer la tarta de moda, de manera clásica, cremosa y a un precio que cualquiera pueda pagar.

Pues, en un momento en el que solo estamos acostumbrados a ver subir los precios, Roger ha decidido ir a contracorriente.

"La que más vendemos es la que cuesta solo 99 céntimos", relata en uno de sus vídeos, demostrando cómo esa clásica tarta se ha convertido en la estrella del negocio y en la razón por la que muchos clientes quieren repetir.

El éxito no se ha hecho esperar. Y además de los locales que ya tenía en Barcelona, Valencia o Pamplona, la marca acaba de abrir un nuevo local en plena capital española.

Se trata de las tartas de queso más baratas de España, y es que por más que la competencia lo intenta, la dificultad de combinar precio-calidad, no es algo sencillo.

Según explica Roger en sus redes sociales, han mejorado la receta y ahora son supercremosas, un cambio que ha sido muy bien recibido por todos los dulceros.

Y aunque la tarta clásica es la favorita, también "tenemos cinco sabores diferentes que son Lotus, choco blanco, cuatro quesos, cookies and Cream y la premium del mes".

Para los que todavía no han ido, Roger recuerda que "acabamos de abrir, así que aprovecha que no hay colas. Estamos entre Argüelles y Moncloa".

Una invitación con la que concluye, invitando a descubrir cómo una idea tan simple y bien hecha, puede convertirse en un gran éxito.