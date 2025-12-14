Confirmado por la estadística: estos son los números que no debes comprar para que te toque el Gordo de Navidad

Las claves nuevo Generado con IA La estadística revela que las terminaciones menos afortunadas en el Gordo de Navidad son el 1, 2 y 9. Números como 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82 nunca han ganado el primer premio. Las franjas numéricas más premiadas en la historia han sido del 0 al 10.000, seguidas de 10.001 a 20.000. El número de bolas en el bombo ha ido aumentando con los años, lo que ha hecho que franjas altas sean menos premiadas históricamente.

Las voces de los niños de San Ildefonso llenarán los hogares, los bares y las oficinas, entre otros lugares, el próximo 22 de diciembre. Así, otro año más, la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad hará felices a muchos ciudadanos.

Realidad que servirá, como se suele decir, para tapar agujeros. O, por qué no, para darse algún capricho que otro como un coche o un viaje.

Sea como fuere, bien sea en solitario, o bien jugando a medias con otras personas, encontrar el número deseado es parte de la búsqueda durante los días previos al sorteo.

Para conseguirlo, hay quien no duda en hacer largas colas en aquellas administraciones que suelen dar más a menudo este tipo de premios. O buscar fechas concretas, como el nacimiento de un hijo, o la fecha de la boda.

Para aquellos otros que lo dejan todo al azar, deben saber que hay una serie de números que, o bien están ‘malditos’, o bien están ‘gafados’. Atentos: nunca salen.

¿Qué números son los afortunados?

Antes de entrar en detalle sobre los números que nunca salen, conviene poner sobre la mesa aquellos otros que suelen ser redundantes en el sorteo de la Lotería de Navidad.

A lo largo de la historia, sólo dos han sido los números que han sido premiados en dos ocasiones (valga la redundancia): el 20297 (años 1903 y 1906) y el 15640 (años 1956 y 1978).

Si ponemos el foco en franjas de millares, los números que han sido afortunados con el ‘Gordo’ han sido el 2048, 2091, 2124, 2127, 2147, 2365, 2457, 2652, 2686 y 2704. También el 9029, 9053, 9275, 9311, 9452, 9457, 9703, 9914 y 9975.

Y si hablamos de decenas de millar, la franja que más ha resultado agraciada en los sorteos de la Lotería de Navidad ha sido la comprendida entre el 0 y el 10000 (65 veces). Seguida de esta, se encuentran las comprendidas entre el 10001 y el 20000 (43 veces) y el 20001 y el 30000.

En el caso de las terminaciones de una cifra, son 4, 5 y 6 las más asiduas. De dos cifras, las más repetidas han sido el 85 y 57. 'El Gordo' ha terminado con esta combinación de dos números en un total de siete y seis ocasiones, respectivamente.

Mientras que en el caso de las terminaciones de tres cifras, los números más repetidos han sido: 297, 457 y 515. 'El Gordo' ha terminado con esta combinación de tres cifras en un total de tres ocasiones.

¿Cuáles son los números gafados?

Para aquellas personas que todavía no han comprado su número para Navidad, conviene que tengan en cuenta unos datos. Por ejemplo, las terminaciones que menos han salido en el ‘Gordo’ de Navidad han sido el 1, el 2 y el 9.

Si damos el salto a las terminaciones de dos cifras, el premio ‘Gordo’ nunca ha recaído en las siguientes: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. También conviene que tengan en cuenta que nunca ha empezado el ‘Gordo’ en 27, 37, 39 y del 66 al 84 han tenido escasa fortuna.

¿Por qué las franjas más elevadas (a partir del 60000) han resultado menos premiadas? Porque, a lo largo de la historia, no siempre se metieron en el bombo 100.000 números, como sucede ahora. Hasta la década de los 60, sólo se jugaban 60.000 números.

Ya en la década de los 70 se pasó a los 65.000 números. Y, en la década de los 80, a los 66.000. Esta cifra se mantuvo así hasta el año 2005, cuando se puso en juego un total de 85.000 números. Ya en el año 2011, el sorteo comenzó a celebrarse tal y como se conoce a día de hoy, con 100.000 números en juego.