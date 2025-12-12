David, abogado, advierte del cambio de Hacienda: “Desde el 1 de enero los bancos informarán de todos los cobros por tarjeta”

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, los bancos informarán a Hacienda de todos los cobros realizados por tarjeta, Bizum y apps como Revolut, N26 o Wise, eliminando el límite anterior de 3.000 euros. La medida afecta principalmente a autónomos y empresarios, quienes deberán tener su contabilidad al día y separar claramente sus ingresos personales y profesionales. Hacienda recibirá la información de los cobros mes a mes para mejorar el control tributario, luchar contra el fraude y cruzar mejor los datos fiscales. La obligación abarca todas las tarjetas (débito, crédito, prepago y virtual) asociadas a negocios y está regulada a través de los modelos 170 y 176.

A partir del año 2026, Hacienda tendrá acceso total a todos los pagos realizados a través de Bizum, tarjetas bancarias y aplicaciones como Revolut, N26 o Wise.

Esta medida obliga a las entidades financieras a informar a la Agencia Tributaria de dichas operaciones con el fin de aumentar la transparencia fiscal y reducir la economía sumergida.

Con ello, David Jiménez, abogado, compartió en redes sociales una explicación de esta medida que muchos sienten que se atribuye a un mayor control tributario por parte de este órgano público.

"Será mes a mes"

El abogado comenzó advirtiendo: "Hacienda quita para el 2026 el límite de 3.000 euros para informar de los cobros por tarjeta. Esto supone un mayor control tributario".

Hasta ahora los bancos tenían obligación de informar a la Agencia Tributaria de cobros por tarjeta que superaran la cantidad de 3.000 euros; sin embargo, a partir del 2026 este límite desaparece.

Ahora bien, dicha medida no afecta a todos los contribuyentes por igual, sino que afectará a autónomos y empresarios. Con ello, Hacienda busca tener información de toda la actividad económica de estos particulares.

"Desde el uno de enero, los bancos informarán a la Agencia Tributaria de todos los cobros realizados por Terminal de Punto de Venta o Bizum, esta información ya no será anual, sino que la recibirán mes a mes de cada entidad financiera", continuó explicando el abogado.

Con esto, la idea de la Agencia Tributaria al impulsar esta medida e intentar estar al tanto de toda la actividad económica de los empresarios es mejorar la lucha contra el fraude y cruzar mejor los datos con las declaraciones de impuestos.

De esta manera, esta medida abarca todas las tarjetas de débito, crédito, prepago y virtual que estén asociadas al negocio para que, de esta forma, Hacienda pueda reconstruir el volumen real de ventas y servicios cobrados electrónicamente.

El cambio está articulado en el modelo 170 y el modelo 176 donde se especifica cómo y con qué detalle deben enviarse dichos datos.

¿Por qué incluir Bizum? Muchos negocios utilizan esta herramienta para realizar cobros a sus clientes, ya que en ocasiones es más cómodo para los consumidores.

Para los autónomos, la principal consecuencia de este cambio consiste en tener toda la contabilidad muy ordenada y acostumbrarse a estar bajo la mirada vigilante de la Agencia Tributaria.

Esto a su vez obliga a una importante separación entre la actividad personal y profesional, ya que, en caso de que Hacienda detecte irregularidades puede iniciar comprobaciones y estos negocios incluso se pueden enfrentar a importantes sanciones.