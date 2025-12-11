Rosalía anuncia la gira de 'Lux', con 8 conciertos entre Madrid y Barcelona
Rosalía enfada a sus fans en la preventa de su gira: horas de cola virtual, colapso de la web y precios desorbitados
Quién es quién en la familia de Rosalía: de su madre, gestora de sus negocios, al curioso perfil de Instagram de su padre
Recordamos la gira 'LUX Tour'
¿Por qué Madrid y Barcelona?
Madrid y Barcelona han sido seleccionadas como sedes de la gira LUX Tour 2026 en España debido a su capacidad para albergar grandes recintos, su infraestructura logística y su papel como centros culturales y musicales de referencia en el país.
Ambas ciudades cuentan con instalaciones de primer nivel, el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi, capaces de gestionar alta demanda, producción técnica compleja y aforos masivos.
La gira incluye un total de 42 conciertos
La gira LUX Tour 2026 de Rosalía contará con un total de 42 conciertos repartidos por 17 países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.
Esta cifra refleja la magnitud del tour, que abarca desde grandes arenas y estadios hasta recintos emblemáticos en cada ciudad, consolidando a Rosalía como una de las artistas más demandadas a nivel global.
Las fechas confirmadas del final del tour
Latinoamérica (final del tour)
16 de julio – Bogotá, Colombia (Movistar Arena)
24 y 25 de julio – Santiago, Chile (Movistar Arena)
1 y 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)
10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil (Farmasi Arena)
15 de agosto – Guadalajara, México (Arena VFG)
19 de agosto – Monterrey, México (Arena Monterrey)
24 y 26 de agosto – Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes)
3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico)
Fechas confirmadas en Norteamérica
Norteamérica (verano de 2026)
4 de junio – Miami, Estados Unidos (Kaseya Center)
8 de junio – Orlando, Estados Unidos (Kia Center)
11 de junio – Boston, Estados Unidos (TD Garden)
13 de junio – Toronto, Canadá (Scotiabank Arena)
16 de junio – Nueva York, Estados Unidos (Madison Square Garden)
20 de junio – Chicago, Estados Unidos (United Center)
23 de junio – Houston, Estados Unidos (Toyota Center)
27 de junio – Las Vegas, Estados Unidos (T‑Mobile Arena)
29 de junio – Los Ángeles, Estados Unidos (Kia Forum)
3 de julio – San Diego, Estados Unidos (Pechanga Arena)
6 de julio – Oakland, Estados Unidos (Oakland Arena)
Ciudades europeas que recibirán a Rosalía
Europa (primera parte del tour)
16 de marzo – Lyon, Francia (LDLC Arena)
18 y 20 de marzo – París, Francia (Accor Arena)
22 de marzo – Zúrich, Suiza (Hallenstadion)
25 de marzo – Milán, Italia (Unipol Forum)
30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril – Madrid, España (Movistar Arena)
8 y 9 de abril – Lisboa, Portugal (MEO Arena)
13, 15, 17 y 18 de abril – Barcelona, España (Palau Sant Jordi)
22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos (Ziggo Dome)
27 de abril – Amberes, Bélgica (AFAS Dome)
29 de abril – Colonia, Alemania (Lanxess Arena)
1 de mayo – Berlín, Alemania (Uber Arena)
5 de mayo – Londres, Reino Unido (The O2)
Nuevas fechas de la gira de Rosalía
La gira LUX Tour 2026 de Rosalía ha añadido varias fechas adicionales en distintos países debido a la alta demanda.
En Estados Unidos, se suman un concierto en Miami el 6 de junio en el Kaseya Center y otra nueva fecha en Nueva York el 17 de junio en el Madison Square Garden.
En Reino Unido, se ha agregado un concierto extra en Londres el 6 de mayo en The O2.
Por su parte, en México, se ha anunciado una fecha adicional en Guadalajara el 16 de agosto, así como dos conciertos más en Ciudad de México el 28 y 29 de agosto, ampliando los ya confirmados previamente.
Comprar entradas ha sido "casi imposible"
Como era de esperar, la situación para conseguir entradas de la gira LUX Tour 2026 ha sido muy complicada, con largas colas virtuales, páginas colapsadas y muchas localidades agotadas en cuestión de minutos.
De hecho, son varios los fans que han definido dicho proceso como "algo casi imposible de conseguir".
Fans decepcionados
Muchos fans han quedado decepcionados por no haber conseguido entradas para los conciertos de la gira LUX Tour 2026.
La alta demanda y el rápido agotamiento de localidades han dejado a miles de seguidores sin tickets, generando frustración y tristeza entre quienes esperaban asegurarse su asistencia.
se burlan d nosotros, habran vendido todas las entradas del lux tour en la preventa sino no me explico 🫠🫠🫠 rosalia pon mas fechas en barcelona https://t.co/DV2JXF59D0 pic.twitter.com/a8SmKKzJjs— clara ⋆♪ ₊˚♬⋆｡ (@januaryeembers) December 11, 2025
Segunda oportunidad en España
No conseguir entradas durante la venta general no significa quedarse fuera del todo. A partir de 72 horas después, Ticketmaster pondrá en marcha su servicio Fan to Fan, una plataforma oficial que permite a los seguidores comprar y revender entradas entre ellos de forma segura y con precios regulados.
Esta herramienta ofrece una segunda oportunidad para quienes no lograron tickets inicialmente, garantizando la validez de las entradas y protegiendo tanto a compradores como a vendedores frente a fraudes o precios abusivos.
Nueva fecha en Londres
Rosalía ha añadido una nueva fecha del LUX TOUR en Londres: 6 de mayo.
Rosalía añade una nueva fecha del LUX TOUR en Londres: 6 de mayo pic.twitter.com/pEB4YE5Og8— LUX TOUR (@LUXT0UR) December 10, 2025
'Tremendo desastre'
Tal y como refleja uno de los temas más conocidos de Rosalía, para muchos fans la venta de entradas de la gira LUX Tour 2026 ha supuesto un auténtico "tremendo desastre", no por la gestión, sino por la enorme competencia y la gran cantidad de seguidores que intentaban conseguir tickets al mismo tiempo.
December 11, 2025
'Sold out' en toda Europa
Rosalia hace sold out en toda Europa con el LUX TOUR pic.twitter.com/dzQl9HQJF4— LUX TOUR (@LUXT0UR) December 11, 2025
Nuevas ciudades para ver a Rosalía
Debido a la alta demanda de entradas del LUX TOUR en Brasil, han añadido una nueva fecha el 11 de Agosto en Rio de Janeiro. pic.twitter.com/EGSD9TApCi— MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) December 10, 2025
Rosalía agota sus dos fechas en Ámsterdam
Rosalía también ha agotado las entradas de sus dos conciertos en Ámsterdam, consolidando su éxito internacional y la enorme demanda que genera en Europa.
Miles de personas afortunadas
Aunque la tónica general sea de tristeza entre quienes no han conseguido entradas, hay muchos fans que sí han logrado asegurar sus localidades para los conciertos de la gira LUX Tour 2026.
¿Habrá suerte?
Hoy se deberían abrir nuevas fechas del LUX TOUR en España 👀 pic.twitter.com/ScqeJ5FuI9— LUX TOUR (@LUXT0UR) December 11, 2025
¡Mucho cuidado con la reventa!
Es importante tener cuidado con la reventa de entradas.
Muchos sitios no oficiales ofrecen tickets a precios muy superiores a los de venta oficial o incluso fraudulentos, lo que puede generar pérdidas económicas y problemas de acceso al concierto.
Para garantizar que la entrada sea válida, se recomienda comprar siempre a través de los canales oficiales y evitar intermediarios no verificados, asegurándose de recibir confirmación y factura correspondiente. Comprar de manera segura protege tanto al fan como la integridad del evento.
'Sold out LUX Tour' de Rosalia
LUX TOUR de Rosalia está SOLD OUT en España pic.twitter.com/BNeWaWKZMr— LUX TOUR (@LUXT0UR) December 11, 2025
Todas las fechas y ciudades de la gira