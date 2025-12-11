La gira LUX Tour 2026 de Rosalía ha añadido varias fechas adicionales en distintos países debido a la alta demanda.

En Estados Unidos, se suman un concierto en Miami el 6 de junio en el Kaseya Center y otra nueva fecha en Nueva York el 17 de junio en el Madison Square Garden.

En Reino Unido, se ha agregado un concierto extra en Londres el 6 de mayo en The O2.

Por su parte, en México, se ha anunciado una fecha adicional en Guadalajara el 16 de agosto, así como dos conciertos más en Ciudad de México el 28 y 29 de agosto, ampliando los ya confirmados previamente.