Rocío, abogada, sobre los descansos obligatorios durante la jornada laboral: "Los tendrán que abonar como horas extra"

Hacer una pausa en medio de la jornada laboral no es un capricho, es un derecho reconocido por ley.

Así lo aclara la abogada Rocío Galván, quien detalla a EL ESPAÑOL que "las pausas o descansos en la jornada laboral son un derecho básico para los trabajadores y actualmente está reconocido tanto en la legislación como en los convenios colectivos".

Esto significa que, si trabajas más de seis horas seguidas, tu empresa está obligada a darte al menos 15 minutos de descanso al día.

Un derecho obligatorio con el que cuentan todos los empleados y que, si además es menor de 18 años, la protección es mayor.

En estos casos, con más de cuatro horas y media de trabajo seguido, a estos jóvenes les corresponde una pausa mínima de 30 minutos.

No importa si trabajas en una oficina, en una tienda o en una fábrica, todos los trabajadores están amparados por el Estatuto de los Trabajadores.

Además, no se trata solo de un beneficio personal. Como explica la abogada de Bufete Capitol a este periódico, "es un derecho básico para el trabajador que le previene de fatiga, cansancio y estrés, pero también es muy positivo para las empresas en cuanto mejoran la productividad de esos trabajadores, por lo que se debe velar para que se produzcan".

¿Qué pasa si no te dan ese descanso?

Aquí viene lo importante. Y es que si la empresa no respeta estas pausas, ese tiempo cuenta como si hubieras hecho horas extra. Es decir, deben pagártelo como tal.

Así lo explica Galván, quien aclara que "no cumplir con ello puede llevar consigo la imposición de sanciones por la Inspección de Trabajo, así como que los descansos no reconocidos los tendrán que abonar como horas extraordinarias".

Y es que las sanciones por incumplir la norma no son menores. Las multas pueden ir desde los 751 hasta los 7.500 euros, según la gravedad del caso y cualquiera puede denunciarlo ante la Inspección de Trabajo.

Otros descansos garantizados

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores también protege otros momentos de descanso, que no en todas las empresas tienen en cuenta:

Entre jornada y jornada deben pasar al menos 12 horas.

Cada semana, los empleados tienen derecho a un descanso mínimo de día y medio seguido, que normalmente es la tarde del sábado y el domingo completo.

Por su parte, la abogada insiste en que "las empresas son las primeras interesadas en establecer una política clara y por escrito, así como en informar a los trabajadores de estas pausas o descansos en sus jornadas laborales".

Y es que tal y como explica Rocío, no se trata solo de cumplir la ley, sino también de crear un entorno más sano y productivo. Pues, estas pausas protegen la salud de los trabajadores, mejoran el ambiente y evitan sanciones a las propias empresas.