El pueblo de Almería de 1.600 habitantes que repartió 320 millones del Gordo de Navidad: "Se necesitaba, hay mucho paro"

Las claves nuevo Generado con IA En 2015, el Gordo de la Lotería de Navidad repartió 320 millones de euros en los pueblos almerienses de Laujar de Andarax y Fondón. La venta de 800 décimos por parte de los alumnos del IES Emilio Manzano, destinada a financiar un viaje de estudios, fue clave para que el premio llegara a la zona. El premio se repartió entre numerosos vecinos de ambos municipios, muchos de ellos necesitados debido al alto desempleo de la comarca. La alegría y el impacto económico de aquel 22 de diciembre aún son recordados por los habitantes, que consideran el premio como un impulso de esperanza para la región.

Hace diez años, en 2015, dos pequeños municipios de la Alpujarra almeriense vivieron uno de los días más sorprendentes de su historia reciente.

En Laujar de Andarax y en Fondón, el Gordo de la Lotería de Navidad cayó como un verdadero terremoto emocional y económico.

Hoy, en 2025, los vecinos aún recuerdan aquella jornada en la que el número 79.140 dejó 320 millones de euros en la zona gracias a los alumnos del IES Emilio Manzano, que habían vendido 800 décimos para financiar su viaje de estudios.

Un impulso necesario

La alcaldesa de Laujar en aquel momento, Almudena Morales, relató entonces que en el instituto estaban "como locos, que no se lo creían".

A una década de distancia, sus palabras siguen siendo la mejor descripción del desconcierto y la alegría que recorrió las calles.

"Casi todo el pueblo lleva algún décimo, aunque sea compartido, y le ha tocado a gente trabajadora, de toda la vida y que lo necesita muchísimo, que le hacía muchísima falta", subrayó Morales en 2015.

El municipio, que contaba con unos 1.600 habitantes, no podía imaginar un golpe de fortuna similar. "Imagínate, un pueblo de 1.600 habitantes con una población estable de poco más de 1.000 y, encima, que lo repartan los niños", añadía la alcaldesa.

Por otro lado, muchos recuerdan también que el viaje de estudios cambió de destino de inmediato. Lo que empezaba como un proyecto escolar, inicialmente orientado a Italia, dio un giro inesperado.

"Antes iban a ir a Italia, pero creo que ahora van a ir a Miami", afirmaba Morales con humor y entusiasmo ante el impulso económico que el premio garantizaba a los estudiantes.

En Fondón, municipio vecino y con apenas mil habitantes, la celebración fue multitudinaria. Unas 300 personas se reunieron en la plaza cuando se confirmó que el Gordo había tocado de lleno al pueblo.

Su alcalde de entonces, Francisco Álvarez, expresó una visión que hoy, tiempo después, sigue resonando: "La mayoría de la gente a la que le ha tocado lo necesitaba", recordando que era una localidad con "mucho paro".

Álvarez también celebró que fueran los jóvenes quienes repartieran la suerte: "Yo no llevaba, pero estoy como si me hubiera tocado", decía, al tiempo que insistía en que el premio estaba "muy repartido".

Para muchos, ese reparto equitativo fue clave para el impacto social y económico que el premio tuvo en los meses posteriores. "Los niños nos han traído la alegría que tanta falta nos hacía", resumía el alcalde.

Diez años después, los vecinos aún mencionan aquel 22 de diciembre como el día en que todo cambió. El 79.140 no solo repartió millones: repartió esperanza en una comarca que lo necesitaba profundamente.