Moisés, dueño de una empresa de cerrajería: "Cobramos 200 euros, pero nos llaman a las 3 de la mañana y es mentira"

Cuando pierdes las llaves de casa o del coche, además del susto, tienes que hacer frente al coste del servicio del cerrajero que viene de urgencia al rescate. Hay polémica con este asunto porque el precio puede llegar hasta los 200 euros, por lo que mucha gente ha expresado su malestar al respecto en redes sociales.

No obstante, Moisés Antonete, dueño de Maskey Autollaves Center, una empresa especialista en cerrajería y electrónica de automóviles ubicada en Huelva, ha explicado que hay que mirar más allá del precio y tener en cuenta todo el trabajo que realizan estos profesionales.

Revela que es muy habitual que tengan que desplazarse al lugar y que no sea cierto que una persona necesitara que le abriesen la puerta de su hogar o de su vehículo. "Un cerrajero te puede cobrar 200 euros, pero no se tienen en cuenta que nos llaman a las 3 o a las 4 de la mañana y que sea mentira", indica el joven.

Llamadas falsas

Además, protesta porque le ha ocurrido más de una vez que una persona le ha llamado a altas horas de la madrugada para que, cuando llega al destino, el problema esté solucionado.

"Te despiertan a las tres de la mañana cuando tienes que estar en pie a las 07:00, vas al sitio y me dicen que ya lo han abierto", exclama el cerrajero andaluz.

En estos casos, lo que suele hacer Moisés es pedir el coste del desplazamiento, pero los clientes suelen ser reacios a abonar el importe. Por eso, considera que se deberían tener más cosas en cuenta antes de juzgar a los cerrajeros por el precio que fijan por su trabajo. "Solo veis los 200 euros que te cobra, lo demás no", critica.

Moisés suele divulgar contenido sobre el funcionamiento de su negocio, información útil sobre llaves y opiniones personales acerca de su profesión en su cuenta de TikTok (@maskeyautollavescenter), donde acumula más de 8.000 seguidores.

La compañía onubense cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y se definen en su página web como "especialistas en duplicado y programación de llaves de coches, y altamente cualificados en la reprogramación de centralita del automóvil".

Asimismo, el servicio se divide en tres tipos: cerrajería del automóvil, electrónica automóvil y cerrajería del hogar, ofreciendo de este modo soluciones de cerrajería integrales. Eso sí, a veces, tanto su empresa como el resto acude con buena intención a abrir una puerta para que al final el trayecto sea en balde porque era mentira o porque ya está abierta.