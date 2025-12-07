Alex, camionero en España, sobre sus ingresos: "Trabajo 12 horas al día, pero gano más de 4.000 euros al mes"

Alex Tensso, camionero autónomo, en uno de los vídeos que comparte en su cuenta de TikTok. E.E.

Emprender no es sencillo y puede requerir de hacer algunos esfuerzos y sacrificios. Este es el caso de Alex Tensso (@alextensso), quien a través de una de sus publicaciones en TikTok ha explicado cómo ha conseguido ahorrar como camionero.

Este transportista ha compartido su progreso de ahorro tras regresar de forma temporal como camionero con el objetivo de financiar su próximo proyecto de emprendimiento. Lo hace en una cuenta en la que comparte tips y estrategias para ahorrar.

Alex Tensso trabajaba antes como camionero y dejó su trabajo para emprender, pero decidió regresar durante tres meses con el objetivo claro de ahorrar 10.000 euros antes de volver a centrarse en su negocio.

En el primer mes, que fue el de agosto, tuvo una nómina neta de 4.171,31 euros, mientras que sus gastos totales fueron de 564 euros, de los cuales gastó 398 euros en comida, 127 euros en suscripciones (Spotify, Netflix e internet ilimitado en toda Europa) y 39 euros en pequeños gastos.

De esta forma, consiguió un ahorro de 3.608,31 euros, unas cifras que logró mantener a lo largo de todo su reto. De esta manera, el camionero fue claro al asegurar sus beneficios: “Gano más de 4.000 euros al mes y he ahorrado 10.000 euros en tres meses”.

Las claves del éxito de Alex Tensso

Alex Tensso ha explicado cómo ha sido el proceso y cómo ha podido llegar a conseguir los 10.000 euros ahorrados en tres meses, un objetivo que se había fijado y que considera realista, si bien recalca que es exigente y hay que trabajar bien para conseguirlo.

Las claves de su éxito son varias, entre ellas, que no tiene una nómina fija, de forma que, cuanto más trabaja, más dinero cobra. Además, está especializado en el transporte de portacoches, que se trata de un sector bien pagado.

Por otro lado, valora estar en una empresa en la que trabaja a gusto y con oportunidades de crecimiento, algo que considera fundamental para poder trabajar de la mejor manera posible y que resulte más sencillo alcanzar sus objetivos.

Con el paso de los meses, su plan pasaba por superar la nómina del mes anterior, y mantener la disciplina con el ahorro, y todo ello mientras disfruta de las diferentes rutas de la carretera, avanzando al mismo tiempo para alcanzar su meta financiera, como finalmente ha conseguido.

¿Cuál es el salario de un camionero en España?

El transporte por carretera constituye la vía estrella del mercado en la economía tanto española como europea. Millones de toneladas de mercancías se transportan los 365 días del año gracias al trabajo de los camioneros.

Ellos juegan un papel fundamental en la cadena de abastecimiento, pero se trata de un trabajo que no es sencillo, pues lleva asociadas importantes dificultades, con duras jornadas, unas condiciones laborales exigentes y una creciente escasez de conductores.

El salario que percibe un camionero en España es variable en función de distintas variables, como la experiencia del camionero, tipo de transporte que realiza y si se trata de un trabajador asalariado o autónomo.

De media, un camionero asalariado obtiene un salario bruto anual de aproximadamente 29.400 euros, lo que equivale a un salario neto mensual aproximado de entre 1.400 y 1.600 euros. Los conductores que no tienen experiencia, acostumbran a iniciar su carrera profesional cobrando unos 21.600 euros al año.

A medida que se va adquiriendo experiencia y pasa el tiempo, la remuneración aumenta de forma considerable, y es que un camionero ya experimentado, con unos 20 años o más en la profesión, puede llegar a percibir más de 50.000 euros brutos anuales.

A ello se debe sumar que las rutas internacionales y los complementos al salario, permiten disfrutar de mayores beneficios. En cualquier caso, está claro que la experiencia laboral juega un papel clave para poder conseguir mayores beneficios.

Diferencias entre los tipos de rutas

El tipo de transporte también genera importantes diferencias salariales. Quienes tan solo realizan rutas nacionales tienen un salario inferior, por lo general, que quienes realizan rutas internacionales. Mientras que los primeros cobran en torno a 1.500 euros al mes, los segundos pueden llegar a unos 2.400 euros mensuales.

El sueldo medio de un camionero internacional en Europa Occidental es de aproximadamente 45.000 euros anuales. En España, los conductores que realizan viajes fuera del país perciben una media de unos 37.000 euros brutos anuales, situándose por detrás de Bélgica, Italia o Francia.

Por otro lado, podemos encontrar diferencias salariales entre países europeos. En Alemania, por ejemplo, un conductor de camiones puede llegar a cobrar un sueldo anual superior a los 55.000 euros, mientras que en Suecia se sitúa en torno a los 52.000 euros y en Reino Unido, unos 50.000 euros.

Con respecto a la media europea, los camioneros españoles se encuentran por debajo de la misma, provocando en algunos casos que muchos conductores hayan tomado la decisión de poner rumbo a otros mercados con mejores condiciones económicas.

¿Se gana más dinero siendo camionero autónomo?

Los camioneros autónomos pueden ganar más que los trabajadores por cuenta ajena, pero también afrontan mayores gastos. En el caso de un camionero autónomo, su remuneración promedio se sitúa entre los 40.000 y 60.000 euros brutos anuales.

La remuneración final depende de los contratos y rutas que cada uno consiga asegurar. Ser camionero por cuenta propia implica tener en cuenta muchos gastos, a lo que hay que sumar la inestabilidad laboral, siempre a tener en cuenta.