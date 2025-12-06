Pascual (50), albañil, sobre la escasez de trabajadores: "No hay relevo generacional, tengo 4 obras y no encuentro gente"

Montaje con una imagen de archivo de un albañil y una imagen de Pascual. iStock

Actualmente, existen varias profesiones que han perdido atractivo entre los jóvenes, y el sector de la construcción es un claro ejemplo. Ser albañil ya no figura como una meta o sueño para niños y adolescentes, convirtiéndose en un oficio sin relevo generacional.

Esta situación ha generado una marcada escasez de trabajadores en el sector, lo que dificulta cubrir puestos necesarios para llevar a cabo la construcción de edificios y obras.

En este contexto, Pascual, albañil y propietario de una constructora, explicó las causas de esta falta de mano de obra y cómo ha evolucionado el sector en los últimos años.

Faltan albañiles

En las últimas dos décadas, el sector de la albañilería ha mostrado un marcado envejecimiento, según un estudio de BBVA Research. En 2007, uno de cada cinco albañiles tenía menos de 30 años, mientras que hoy esa proporción apenas llega al 5%.

La presencia de jóvenes en la profesión se ha reducido de forma drástica, evidenciando la falta de relevo generacional en un área fundamental de la construcción. Cada vez resulta más complicado encontrar mano de obra joven dispuesta a formarse en este oficio.

En contraste, la proporción de trabajadores mayores de 45 años ha aumentado de manera notable. Hace veinte años representaba algo más del 30% del total, mientras que actualmente superan el 65%, dibujando un panorama claramente envejecido.

Esto confirma que hay una evidente escasez de trabajadores. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Dónde están aquellos empleados que antes cubrían fácilmente las vacantes?

En un vídeo del youtuber Adrián G. Martín se analizó la situación del sector de la construcción, y Pascual, albañil y propietario de una constructora, ofreció su perspectiva sobre el problema.

"La falta de gente profesional", señalaba Pascual en relación al mayor reto en la construcción hoy en día. "Tengo cuatro obras en marcha y necesito personas que sepan gestionarlas, pero me encuentro con poca gente preparada. Necesito jóvenes que quieran aprender, pero no los encuentras".

En ese sentido, el trabajador lo dijo claro: "No hay relevo generacional". En solo una frase pudo reflejar el problema que vive la albañilería así como muchas otras profesiones.

Ante esta falta de interés de los jóvenes, suelen ser los inmigrantes los que toman estos puestos. Y si bien tienen la intención y el esfuerzo, muchos carecen del conocimiento y la experiencia.

"Es un problema. Viene gente de fuera, sí, pero profesionales de verdad faltan muchos. Encuentran personas que llegan, pero realmente no saben trabajar", afirmaba Pascual.

Con esta situación, el albañil contó por qué ocurre esto: "Creo que influyen los costes de aprendizaje. Antes encontraba gente que iba a trabajar, no digo gratis, pero sí con la idea de aprender el oficio. Después ya ganabas dinero, pero primero había que formarse, y ahora esto no se da".

De hecho, hizo uso de su experiencia personal para diferenciar con la situación actual. "Cuando empecé, trabajaba de peón: las horas en que los oficiales se iban a comer yo aprovechaba para coger los ladrillos y empezaba a aprender", indicó.

Conociendo el problema, entonces, ¿qué se puede hacer para solucionarlo?

"No sé si la solución es dar más facilidades a los empresarios para tener jóvenes en formación, porque al final, claro, si cada seguro te cuesta 700 euros y la persona no rinde, no sale a cuenta", apuntaba.

Lo que cuenta Pascual es la realidad de muchos albañiles y jefes de obra. Al fin y al cabo, los jóvenes españoles ya evitan este tipo de profesiones debido a la percepción de trabajos físicamente exigentes, con horarios largos y sueldos que no reflejan el esfuerzo.

Además, la falta de prestigio social y la limitada proyección profesional hacen que estas opciones sean menos atractivas. Esto provoca que muchos busquen alternativas más seguras y valoradas socialmente.

Por ello, los jóvenes se decantan por carreras en sectores como tecnología, marketing digital o diseño, donde encuentran más oportunidades de crecimiento y salarios más competitivos. En líneas generales, buscan profesiones que les ofrezcan estabilidad económica junto con desarrollo profesional y personal.