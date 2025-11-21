Alex, camionero español de rutas internacionales, acerca de su salario: "Descanso 12 horas al día y gano unos 5.000€ al mes"

Imagen de archivo de un camionero y una imagen de Álex. iStock

Las claves nuevo Generado con IA Alex Tenso, camionero español de rutas internacionales, afirma que descansa 12 horas al día y gana entre 4.000 y 5.000 euros al mes. El trabajo internacional de los camioneros implica recorrer varios países europeos, cumplir regulaciones específicas y optimizar rutas para mayor eficiencia y seguridad. Alex destaca que, aunque las rutas internacionales requieren más tiempo fuera de casa, ofrecen mejores ingresos y la oportunidad de conocer nuevos lugares. El camionero considera que el trabajo internacional es más entretenido y ameno, aunque reconoce que no es para todos debido al tiempo lejos de familia y amigos.

Trabajar como camionero siempre ha sido una profesión conocida por su gran carga física, así como por su gran dedicación y horas de trabajo sobre la carretera.

Esto se acentúa cuando trabajan en rutas internacionales con las que se recorren diferentes países de Europa llevando y trayendo cargas para sus clientes. Lo que se traduce en una mayor remuneración.

Así, Alex Tenso es un camionero español que trabaja haciendo rutas internacionales y explicó cómo sus horas de esfuerzo se traducen en unas condiciones bastante provechosas.

Camioneros en rutas internacionales

En España, los camioneros son una pieza clave para el transporte de mercancías tanto a nivel nacional como internacional.

Su labor asegura que productos de consumo, materias primas e insumos tradicionales lleguen a su destino de manera eficiente, conectando zonas urbanas, industriales y rurales.

Las rutas internacionales que recorren los camioneros españoles son fundamentales para el comercio europeo y global.

España cuenta con importantes corredores logísticos hacia Francia, Portugal y el norte de África, así como conexiones con puertos estratégicos como Algeciras, Valencia y Barcelona.

Estas rutas implican atravesar múltiples fronteras, cumplir con regulaciones específicas de cada país y planificar trayectos que optimicen tiempos, costos de combustible y seguridad de la carga.

"Las ventajas de trabajar en local son que vuelves a casa todos los días, es una maravilla", aseguraba Alex Tenso, un camionero que compartió su perspectiva haciendo rutas internacionales en el canal de YouTube de Laur Garage. "Tienes una vida, puedes ir a entrenar, estás en casa... mentalmente estás mejor. Eso está bien".

"En ruta internacional tengo 12 horas de descanso. Yo siempre estoy conduciendo por el día y durmiendo por la noche. A mí no me cambian horarios ni nada", afirmaba el trabajador.

Por ello, Alex se mostraba bastante a favor de su profesión, defendiendo las condiciones laborales en el sector internacional: "En cuanto a descanso y trabajo, yo creo que bueno, el internacional no es mala salida".

"Si eres un poquito antisocial, sí, y te da igual. Y te da igual pues todo este rollo de que no ves a los amigos o están mucho tiempo, pues bueno, yo creo que es mejor trabajo que el local. Se lleva bien, descansas, haces más dinero. Se nota, se nota bastante", apuntaba. "De dinero gano entre 4.000 y 5.000 euros".

Además, Alex destacaba otros aspectos a favor de hacer rutas internacionales como viajar por diferentes países y conocer nuevas zonas.

"Para mí internacional es más entretenido y se hace más ameno, porque a mí me gusta ver nuevos paisajes y nuevos países", indicaba. "He conocido un montón de países que no conocía. Estuve hace dos semanas en Escocia, nunca había llegado tan lejos".

Asimismo, el camionero se encargó de explicar cómo hacer rutas nacionales es una opción favorable si hay especial miedo a salir de la zona de confort: "Entonces si estás en España, tienes la seguridad de coger cualquier nacional, te metes. A lo que me refiero, sabes dónde meterte para aparcar, la nacional, sé que puedo parar...".

"En internacional te comes un poco más la cabeza, pero es más entretenido", indicaba. "Por ejemplo, estuve en Portugal, nunca había estado en un peaje de Portugal, y resulta que ellos no lo tienen al lado derecho, lo tienen al lado izquierdo. Eso no lo sabía y me quedé un poco parado".

"Ahora estoy con esto del internacional y me gusta. No sé si lo hiciese 3 años seguidos, qué opinaría, pero actualmente lo veo para mí lo mejor", concluía Alex sobre su puesto de trabajo.