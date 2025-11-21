Mary, colombiana en España que trabaja en un hotel como camarera de piso: “El 70% de la jornada exige esfuerzo, es duro”

Mary es colombiana y trabaja como camarera de pisos en un hotel en España y compartió a través de un vídeo en su red social YouTube (@MaryporelMundoo) cómo es un día en este trabajo.

Destacó que es un trabajo más complejo de lo que parece, sobre todo porque requiere mucha rapidez y es muy exigente a nivel físico.

Además, señaló que sus principales funciones consisten en limpiar, organizar, reponer productos y mantener el orden de la habitación, esto sumado a estar atenta a cualquier detalle. También comentó que se ocupa al menos de 15 habitaciones al día y dedica a cada una máximo 30 minutos.

"Hay que limpiar mucho"

Mary comenzó recalcando que es un trabajo en el cual hay "muchos detalles que no se pueden dejar por alto". Así, quiso especificar que sus labores consisten en "limpiar, organizar, reponer y mantener el trabajo en general".

Con esto, confesó que "este trabajo es duro, el 70% de la jornada te exige esfuerzo, mayormente a la hora de hacer las camas, fuerzas mucho la espalda y si no lo manejas bien te puedes lesionar".

"Hay algo que me gusta de este trabajo que es que adelgazas, se queman tantas calorías y sudas tanto aquí que adelgazas sí o sí", agregó burlonamente la camarera de piso.

Uno de los detalles de los que hay que percatarse en dicho trabajo es que "en las camas, al hacerlas, no deben quedar arrugas y el embozo debe quedar igual".

Además, explicó que mientras las camas están sin hacer, es cuando aprovechan para "limpiar el cabecero de la cama y pasamos la fregona".

Este sector, representado mayoritariamente por mujeres, ha expresado en varias ocasiones lo expuesto por Mary: es un trabajo con unas condiciones muy duras y sus trabajadoras suelen mostrar signos de sobrecarga física y mental.

De esta forma, el salario medio en el 2025 de estas trabajadoras supone unos 1.220 euros netos al mes, sin embargo esto puede variar dependiendo de la comunidad autónoma, el hotel y la antigüedad del trabajador.

También, las empleadas de este sector hablan de las complicadas condiciones laborales que deben afrontar, teniendo que hacer muchas habitaciones en un período muy corto de tiempo.

"No te puedes tomar una hora en la habitación porque estás empezando la jornada y te restan 15 habitaciones más", apuntó la camarera de piso.

Agregó que "teniendo en cuenta todo, sin olvidar ningún detalle, el tiempo máximo para hacer cada habitación completa es de 20 minutos como mucho media hora, dependiendo qué tal tengamos el día".

"Hay que limpiar mucho, hay que reponer la cafetera, el minibar, asegurarnos que no falte nada y que esté todo completo", explicó Mary.

La trabajadora finalizó haciendo énfasis en otra de las denuncias de estas trabajadoras, los clientes que dejan las habitaciones en estados deplorables.

"Valoremos el trabajo de los demás, así como nos gustaría que valoraran el nuestro, porque conocemos el bien o los servicios que nos ofrecen, pero muchas veces omitimos el esfuerzo que hay detrás de todo lo que nos ofrecen de todo lo que consumimos", concluyó la colombiana.