Moisés, padre de 6 hijos, sobre la crisis de vivienda: "Renuncié a mi incapacidad para trabajar y perdí mi casa por 6.000 €"

Moisés, residente de Gran Canaria, enfrenta junto a su familia un desahucio pendiente. Tiene seis hijos menores a su cargo y, aunque ha encontrado empleo, la deuda que arrastra es un peso muy grande.

Lo que empezó con un impago inferior a 7.000 euros, ha crecido desmesuradamente tras la venta de su hipoteca a un fondo de inversión que ahora le reclama 137.000 euros.

"No tengo nada. Tengo un coche, ¿lo meto todo en un coche?", se pregunta Moisés en laSextaNoticias.

En 2019 renunció a su incapacidad absoluta para poder trabajar y ayudar a su familia. Entonces, ingresaba alrededor de 1.300 euros, así que tuvieron que decidir si pagar la hipoteca o dar de comer a los niños. La respuesta fue clara: "Yo creo que primero son los hijos".

Un año más tarde, al tratar de poner al día con la deuda, descubrieron que su casa ya no era propiedad del banco, sino de un fondo buitre.

La mujer de Moisés junto a una de sus hijas. 'laSexta Noticias'.

"La compró un fondo de inversión, y ahora perdí mi casa por 6.000 euros", relata. Aunque hace semanas se logró parar el desahucio, la justicia ha reactivado el procedimiento, a pesar de que sus abogados han presentado un recurso por vulnerabilidad.

El mercado inmobiliario en Gran Canaria está muy tensionado, y para Moisés y su familia no hay alternativa.

Una ayuda cada vez más necesaria

La precariedad salarial y la subida imparable del coste de vida obligan cada vez a más españoles a recurrir a los bancos de alimentos.

Datos oficiales muestran que cerca de 9,6 millones de personas en España viven con ingresos inferiores a 956 € al mes.

"Con un fin de mes difícil, no hace falta ser un sin techo. Nos puede pasar a cualquiera", destaca una joven española ante las cámaras de La Sexta.

El encarecimiento de la cesta básica y del alquiler agrava la situación. Los productos más demandados en los bancos de alimentos son el aceite, cuyo precio se ha disparado en los últimos meses, y los potitos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11,6% de las familias españolas sufren inseguridad alimentaria.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informa que los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana: más de 7.300 se registraron solo en el primer trimestre de 2025, y aunque la mayoría proviene del impago de alquileres, miles de familias pierden sus hogares cada año.