Cristina (52), profesora, vive en Ciudad Real y trabaja en Madrid: “Tardo 2 horas y media diarias en llegar al trabajo”

Montaje con Cristina, profesora de instituto y una mujer viajando en un tren a su trabajo (imagen generada con IA) Antena 3

El tema de la vivienda en España se ha convertido en el principal problema del país de acuerdo a sus ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Un dato comprensible teniendo en cuenta que el precio de la vivienda ha aumentado un 72% en los últimos 10 años, mientras que los salarios han aumentado un 22,7% en ocho años.

Así, una de las soluciones que han conseguido los españoles para sobrevivir es mudarse a kilómetros del lugar donde trabajan porque es más barato. Este es el caso de Cristina Martínez-Santos, una profesora de instituto que vive en Ciudad Real, pero trabaja a las afueras de Madrid.

"Se me va el sueldo"

La profesora comenzó contando en el programa Y Ahora Sonsoles que "soy profesora en la localidad madrileña de Pinto, pero vivo y resido en una localidad de Ciudad Real".

La distancia entre Pinto y Ciudad Real es de aproximadamente 183 kilómetros, lo que se traduce en "un tiempo de desplazamiento en transporte público de dos horas y media".

Este tipo de casos no es extraño, incluso cada vez hay más personas que optan por vivir en las llamadas 'ciudades dormitorio'. Estas son zonas urbanas que cumplen con una función residencial, es decir, la mayoría de sus habitantes no trabaja en ellas.

El motivo detrás de la existencia de esto es el precio de la vivienda: "No me puedo permitir vivir en Pinto porque tanto el precio de comprar en propiedad como de alquilar se llevaría gran parte de mi sueldo, no me lo puedo permitir ni económica ni personalmente", expresó la docente.

La clave: la España vaciada

Sergio Nasarre, fundador de la primera cátedra UNESCO de Vivienda, que estaba en el plató del programa, aprovechó para explorar soluciones para abaratar el precio de la vivienda.

Comentó que la España vaciada es la clave: "Tenemos un país muy grande y la mayor parte del país está vacío, todas las políticas han llevado a la concentración de oportunidades en dos o tres ciudades y todo el mundo se está concentrando allí".

Sergio Nasarre, experto en vivienda. Antena 3

Como es lógico, las ciudades con más oportunidades a nivel profesional en España son principalmente Madrid y Barcelona.

Y, como dijo el experto, en vista de que la mayoría de las personas se concentran ahí, son las dos ciudades donde es más difícil asumir el alquiler en Europa, después de Lisboa, según los datos del Consejo Europeo.

"Su caso (el de Cristina Martínez-Santos) es muy común porque ha implicado que esta concentración poblacional expulsa a aquellos con rentas más modestas, entonces han tenido que irse cada vez más lejos de sus puestos de trabajo", señaló el experto en vivienda.

La vivienda de alquiler en Madrid se encuentra a 14,5 euros el metro cuadrado. En otras palabras una vivienda de 80 metros cuadrados ronda los 1.160 euros mensuales de alquiler.

Si se habla de la compra de una vivienda, el precio aumenta a 4.395 euros por metro cuadrado, es decir, la misma vivienda de 80 metros cuadrados supondría unos 351.600 euros.

Por el contrario, el alquiler en una vivienda en Ciudad Real supone 6,9 euros por metro cuadrado: 552 euros al mes por una vivienda de 80 metros cuadrados.

La compra de una vivienda en esta localidad de Castilla-La Mancha ronda los 749 euros por metro cuadrado, es decir, una vivienda de 80 metros cuadrados supone 59.920 euros, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista.