Cándida, jubilada con 44 años cotizados, revela su cruda realidad: “Me jubilé por salud y me penalizaron con un 13%”

Montaje con Cándida Jiménez, jubilada y imagen generado con IA de una mujer contando billetes de euro. YouTube (@asjubi40jubilacionanticipa27)

Las claves nuevo Generado con IA Cándida Jiménez, con más de 44 años cotizados, se jubiló anticipadamente por motivos de salud y sufrió una penalización permanente del 13% en su pensión. La jubilada denuncia la desigualdad respecto a otros colectivos, como los funcionarios de clases pasivas, que pueden jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión. Jiménez exige la eliminación de los coeficientes reductores que penalizan a quienes, pese a haber cotizado durante décadas, se jubilan antes de la edad legal.

Cándida Jiménez tuvo que jubilarse voluntariamente por un problema de salud. Después de haber cotizado más de 44 años, por el hecho de haberse jubilado antes de la edad ordinaria, vio su pensión reducida en un 13%.

Jiménez no dudó en calificar esta reducción como una "cadena perpetua" y reclamó que haya otros sectores que pueden jubilarse anticipadamente y no ven sus pensiones afectadas por penalizaciones o reducciones.

Así, la jubilada quiso denunciar esta situación a través del canal de YouTube, AsJubi 40, un colectivo formado por aquellos jubilados que a pesar de tener más de 40 años cotizados, han visto sus pensiones reducidas con coeficientes reductores.

"¿Es esto justo? No"

Jiménez contó que "me jubilé con 63 años de forma voluntaria, por temas de salud, tras 44 años y medio cotizados y me penalizaron con un 13%".

Recalcó que esta penalización no es "hasta los 65 años", sino que "es de por vida". Con esto aprovechó para calificarlo como "una cadena perpetua".

Con esto, comparó su situación con otros sectores laborales, explicando que "las clases pasivas pueden jubilarse a los 60 años, con 35 años cotizados y recibir el 100% de la pensión".

Es importante recalcar que el Régimen de Clases Pasivas es el aplicado a los funcionarios públicos. Así, a pesar de tener como edad de jubilación a los 65 años, es posible jubilarse de forma voluntaria a partir de los 60 años y percibir el 100% de su pensión.

"¿Es eso justo? No, es una injusticia descomunal", continuó reclamando la jubilada. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el año 2025, al menos un 27,6% de las nuevas jubilaciones han sido anticipadas, es decir, hasta 49.985 jubilaciones.

Los coeficientes reductores, como bien se mencionó anteriormente, funcionan como una penalización para aquel que se jubile antes de los 65 años, que es la edad legal establecida.

El porcentaje de penalización varía dependiendo de los años cotizados, si fue una jubilación voluntaria o involuntaria y de cuánto se adelante la edad de jubilación. Así, mientras más años de anticipo, más alto es el porcentaje de penalización.

Así, por ejemplo, en el caso de jubilaciones anticipadas voluntarias, como es el caso de Jiménez, la penalización oscila entre 1,625% y 2% por trimestre que se adelante la jubilación, siendo los valores más altos mientras menos años se hayan cotizado.

Intentando hacer cálculos, la pensión que recibe la jubilada con 44 años y medio cotizados y un coeficiente reductor del 13% ronda los 1.300 o 1.400 euros. No obstante, de no haber visto su pensión penalizada con dicho porcentaje, esta podría haber llegado hasta los 1.600 euros.

Por esto, la jubilada no dudó en reclamar que "exigimos al Gobierno de turno y a todos los partidos políticos la eliminación de los coeficientes reductores tan injustos".