Ignacio de la Calzada advierte sobre la jornada laboral: “Si termina a las 15, a esa hora debes seguir trabajando”

Montaje de Ignacio de la Calzada con una trabajadora fichando en una imagen creada con IA.

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, prepara un nuevo registro digital de la jornada laboral que detallará inicios, finales, pausas y otros aspectos del día a día laboral. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada advierte que cumplir el horario no significa estar listo para salir a la hora exacta, sino finalizar el trabajo a esa hora y abandonar el puesto después. De la Calzada insiste en que los trabajadores deben estar en su puesto a la hora de inicio y no solo fichando, y alerta de posibles sanciones para quienes abandonan el trabajo antes de la hora oficial.

El Ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, quiere instaurar el nuevo registro digital de la jornada laboral. El mismo, no sólo recogerá el inicio y fin de la jornada, sino también las pausas, los tiempos de espera o las medidas de conciliación, entre otros aspectos.

Dicha norma está previsto que se apruebe por real decreto. Eso sí, tardará meses en pasar a formar parte de la legislación ya que tiene que recorrer diferentes fases. Una vez publicado en el BOE, entrará en vigor 20 días después.

Son muchos los trabajadores que ya fichan en su puesto de trabajo. Sin embargo, y tal y como apunta el abogado laboralista Ignacio de la Calzada en TikTok, hay gente que “a las tres ya tiene su bolso y su chaqueta para salir a su hora. Y esto, que sepas, es un error”.

“Saliendo por la puerta”

La afirmación del experto viene a colación de otro vídeo de una trabajadora que se muestra rotunda: “Yo no sé vosotros, pero a mí, cuando me dan las tres, que es mi hora de salir de trabajar, ya tengo el bolso sobre el hombro, ya tengo la chaqueta puesta y estoy saliendo por la puerta”.

Dicha trabajadora navega entre dos aguas, por definirlo de alguna manera. Porque, por un lado, dice que “a veces me siento una compañera de mierda porque cuando yo me levanto mis compañeros todavía están con el ordenador haciendo cosas”.

Pero, por otro, dice tener su trabajo hecho y “vengo por ETT y a mi no hay quien me pague las horas extra”.

Como dice Ignacio de la Calzada, la trabajadora no se va a quedar más tiempo del necesario, y que no le va a regalar horas a la empresa. “Eso me parece fantástico y maravilloso. Pero hay un error que mucha gente comete y es que dice que a su hora de salida ellos están fichando y en la calle, y esto no es así”, remarca.

De ahí que explique cómo hay que cumplir el horario. “Para empezar, cuando entras en el puesto de trabajo, no es que si entras a las 8 tienes que estar fichando a las 8. Lo que tienes que hacer es estar en tu puesto de trabajo a las 8”, subraya.

Por esta razón, “si tiene que ir al vestuario, etcétera, el trabajador tiene que entrar antes porque, si no, no está cumpliendo con el horario. Y la salida del mismo modo”.

Es decir, según el abogado, “si a las tres de la tarde terminas tu jornada, tú a las tres de la tarde tienes que apagar el ordenador. Y, a partir de ahí puedes salir. Pero no es a las tres yo estoy en la puerta”.

¿Qué provoca esta situación que se da en muchas empresas? “Que la gente, primero, llega justísima. Y, segundo, cuando se va, lo que hace es salir antes del trabajo. Pues sale diez minutos antes para estar a las tres y fichar. Eso es un error y puede comportarte sanciones”.

A modo de conclusión, Ignacio de la Calzada se muestra firme: “En tu puesto de trabajo hay que estar a la hora que se empieza y no en la empresa, que no es lo mismo. Es decir, no fichando”.