Nadia, una camionera que dejó una farmacia para trabajar en la carretera: "Empiezo a las 6 de la mañana sin saber cuándo volveré"

Pasar días y noches al volante no es para cualquiera. En las carreteras españolas miles de camioneros viven pendientes del reloj, del tráfico y de la soledad.

Conducen durante horas, duermen en áreas de servicio y, aun así, deben llegar siempre a tiempo. Según el Ministerio de Transportes, en España hay unos 230.000 conductores profesionales y apenas un 4% son mujeres.

Trabajar como camionero no es solo manejar al volante, es aprender a convivir con el cansancio, la falta de sueño y, en muchos casos, los problemas de salud que genera estar tantas horas sentado.

Aun así, para Nadia, la carretera se ha convertido en algo más: su refugio personal. Nadia es técnica de farmacia. Dejó el mostrador, las recetas y los clientes para subirse a un camión de decenas de toneladas.

Dice que cambió la aspirina por la gasolina. "Durante la cuarentena me quemé de estar de cara al público y quería un trabajo que fuera solo estando yo sola, sin atender a nadie", cuenta a El Intermedio.

Desde entonces, vive pegada al motor. "Me levanto sobre las cinco de la mañana y arranco a las seis, pero nunca sabes cuándo vuelves a casa", explica.

Su jornada depende del tráfico, de la carga y de los imprevistos del camino. Conduce una bañera, un tipo de camión volquete, y como dice, "te ensucias, pero no sudas".

"Se hace trampa para trabajar de más"

A diferencia de lo que muchos creen, Nadia no encontró un sector hostil. "Pensaba que este sector iba a ser más machista, pero casi todos son padres o abuelos y me tienen supermimada", admite.

Aun así, recuerda algún comentario fuera de lugar: "Uno dijo: "Mira la Nadia lo buena que está... yo solo lo miré y le dije que si tenía la valentía de bajar y decírmelo a la cara".

Su vehículo es casi una casa sobre ruedas. Tiene cama, una pequeña impresora para los albaranes y todo lo necesario para seguir la ruta.

"Es el único trabajo en el que se hace trampa para trabajar de más", dice entre risas ante las cámaras del programa.

"Las mujeres tienen que estar en la cocina"

No todo son comodidades: las áreas de descanso suelen tener baños en mal estado y, en muchas zonas de carga, solo hay aseos para hombres.

"Si tengo que ir al baño uso un tubo de plástico que abres y haces pis dentro", cuenta.

En redes sociales, Nadia muestra la cara buena de su trabajo. "Cuando vi en las redes que había muy pocas mujeres enseñando el sector, vi que eran de fuera y no españolas", explica.

Sin embargo, confiesa que siempre recordará su primer comentario: "Las mujeres tienen que estar en la cocina".

Según datos del Ministerio de Transportes, apenas el 4% de los conductores profesionales son mujeres.

Y aunque las razones son múltiples, a eso se suma una cultura históricamente asociada al hombre que sigue generando barreras invisibles.

Aun así, ella sigue rodando. Entre kilómetros, gasolineras y paisajes que cambian cada día, ha encontrado su verdadera vocación.

"Tienes esa falsa libertad de que puedes parar donde quieras", señala finalmente la joven conductora.