Paula, camarera en Islandia, sobre su sueldo: “Gano el doble que en España y ahorro alrededor de 3.000€ al mes”

Montaje de Paula con casas de la capital de Islandia (Pixabay).

Islandia se está convirtiendo en uno de los países más atractivos para viajar, entre otras razones, por sus bellos paisajes. Pero también es un foco de atracción para muchos jóvenes que quieren trabajar fuera de España.

Uno de esos jóvenes es Paula que, junto a su novio, decidió dar el salto a este país que está entre las 12 economías más grandes del mundo. En concreto, su PIB per cápita se acerca a los 52.000 euros.

“Gano el doble de lo que ganaba en España y ahorro 3.000 euros al mes”, ha explicado Paula en un vídeo de TikTok. Así fue su experiencia en el país nórdico.

Así consiguió Paula el trabajo

Paula no duda en calificar su experiencia en Islandia como “el mejor año de mi vida”. ¿Qué es lo que buscaba junto a su novio? “Trabajos no cualificados, que nos resultaran fáciles, Es decir, que ganáramos mucho dinero sin pensar, sin tener que esforzarnos mucho”.

¿Por qué? “porque es mucho más fácil encontrar un trabajo de temporada que no sea cualificado a encontrar uno cualificado”.

Hecha esta aclaración, Paula consiguió el trabajo “en menos de un mes”. Para ello, “utilizamos Google Maps y una tabla de Excel donde íbamos recogiendo todos los datos y nos pusimos a buscar en las zonas de Islandia que más nos interesaban”.

Esa zona fue el sur, la zona más cálida de la isla y mejor conectada con la capital. “En Google Maps entramos en todos los establecimientos que estaban dirigidos al turismo y a la hostelería, ya fueran restaurantes, hoteles tres estrellas, cinco estrellas, albergues. Lo miramos todo”, prosigue su relato.

Con todos estos datos, contactaron con los establecimientos. “Primero, mandamos un correo base en el que aparecía quiénes éramos, qué queríamos y qué buscábamos y por qué lo buscábamos. Un poco para llamar la atención del empleador”.

Luego, redactaron una carta de presentación “hablando más sobre nosotros mismos, nuestros estudios, en qué estábamos formados, hablando de toda nuestra experiencia anterior. Todo esto lo hicimos en inglés”.

Y luego presentaron un currículum destacando su experiencia en el mundo de la hostelería. “Lo que teníamos claro es que queríamos trabajar en el mismo sitio y vivir en la misma casa, o en la misma habitación”.

Fruto de este arduo trabajo, mandaron entre 90 y 120 correos. “Y nos contestaron bastante. Aunque, para la cantidad de correos que enviamos, nos esperábamos más respuestas”.

Lo que tenían claro es que querían estar los dos juntos. “En Islandia te dan trabajo y te dan alojamiento”.

Un país en el que el salario medio está alrededor de los 4.500 euros mensuales aunque, dependiendo de la cualificación, se puede llegar a cobrar más de 5.800 euros. En la hostelería, dependiendo del puesto, la horquilla está entre los 3.000 y los 4.800 euros.