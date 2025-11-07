Mario, un joven español de 28 años en Australia: "En un solo fin de semana trabajando con algodón cobro más de 700 euros"

Las claves nuevo Generado con IA Mario, un joven español de 28 años, emigró a Australia buscando mejores oportunidades laborales y calidad de vida. Trabajando en la descarga de camiones de algodón durante jornadas de 12 horas, puede ganar entre 2.000 y 3.000 dólares australianos semanales, lo que equivale a unos 1.700 euros. En un solo fin de semana, Mario ha llegado a cobrar más de 700 euros, ya que en Australia los festivos y horas extra se pagan hasta el doble. Cada vez más jóvenes españoles optan por emigrar a países como Australia, donde los salarios y condiciones laborales superan ampliamente a los de España.

La historia de Mario empieza como la de tantos jóvenes, con una maleta y una sola decisión: dejar atrás España para buscar una vida más estable.

Tiene 28 años, es de Leganés y lleva más de cuatro años viviendo en Australia, un país que le ha dado unas oportunidades laborales a las que no podría acceder tan fácilmente en su país.

Con los precios de la vivienda disparados y los salarios estancados, cada vez son más los que siguen su camino.

El trabajo en Australia

En España, según el INE, el sueldo medio de los menores de 30 años ronda los 1.200 euros mensuales, mientras que alquilar un piso en una capital supera ya esa cifra. "Me fui para aprender inglés y surfear", explica Mario a EL ESPAÑOL.

Escogió Australia por una oferta que encontró una amiga. Ocho fueron los amigos que escogieron dar una nueva dirección a su vida.

"La función en la temporada de algodón era descargar camiones de algodón en bloques de 200 kilos. Eran 12 horas al día. Descargábamos y almacenábamos", explica.

El trabajo es duro y las jornadas, interminables, pero los salarios marcan la diferencia. "Cada semana varía tu salario porque depende de las horas que hagas, pero normalmente ganas entre 2.000 y 3.000 dólares australianos", detalla.

Una cifra que se traduce en unos 1.700 euros. En otras palabras, en un solo mes puede ganar lo mismo que muchos trabajadores españoles en varios meses.

Jornadas largas, pero bien pagadas

Mario comparte su vida a través de TikTok. En uno de sus últimos vídeos, el joven español mostró que trabajar un solo fin de semana "hago casi lo mismo que entre semana".

Esto se debe, explica, "a que en Australia, si trabajas fines o festivos, te pagan prácticamente el doble". Mario trabaja 12 horas el sábado y otras 12 el domingo.

"No escucharás quejas por mi parte", bromea. "En dos días he ganado 1.320 dólares australianos", señala. Traducido, más de 700 euros solo en dos jornadas.

Los festivos se pagan hasta 100% más y las horas extra se acumulan con recargos automáticos, algo impensable en el mercado laboral español.

Mientras tanto, el número de españoles que busca oportunidades fuera sigue creciendo. El Instituto Nacional de Estadística contabiliza más de 2,8 millones de españoles residiendo en el extranjero, una cifra récord.

Los destinos más buscados entre los menores de 35 años son Alemania, Irlanda y Australia, este último muy popular por su programa Working Holiday Visa, que permite trabajar y viajar durante un año.